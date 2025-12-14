Συμβαίνει τώρα:
ΟΠΕΚΕΠΕ: Για βαριά κακουργήματα κατηγορούνται Χιλετζάκης, Λαμπράκης και οι 13 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε διώξεις για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και άλλα κακουργήματα
Κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
Δύο από τους συλληφθέντες κατά τη μεταγωγή της στα γραφεία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Βαρύ το κατηγορητήριο σε βάρος των 15 συλληφθέντων για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε διώξεις για βαριά κακουργήματα σε βάρος του πρώην στελέχους της ΝΔ, Μύρωνα Χιλετζάκη, του κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη, Γιώργου Λαμπράκη και ακόμη 13 προσώπων.  

Μεταξύ άλλων τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού, άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Οι συλληφθέντες βρίσκονται στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες του. 

