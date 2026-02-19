ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ δεν δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης – Νέο πόρισμα Βουρλιώτη

Νέο πόρισμα κατά του προφυλακισμένου για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, Μύρωνα Χιλετζάκη, από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος και τον επικεφαλής της, κ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη δείχνει πως ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης είχε αδήλωτα πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ.

Ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής που βρίσκεται εδώ και μήνες προφυλακισμένος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με μαϊμού αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ελέγχεται για 8 εκατομμύρια ευρώ που φέρεται να έχει αποκρύψει από τις αρχές. Σύμφωνα με τον έλεγχο των στελεχών της ανεξάρτητης Αρχής, την τετραετία 2019-2023, ο πρώην Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού, δεν υπέβαλε καθόλου δηλώσεις πόθεν έσχες ή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις, ενώ εκ του νόμου όφειλε να υποβάλει ετήσιες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.

Παράλληλα, ελέγχεται και η σύζυγος του συνδικαλιστή, για δύο χρόνια και ποσό 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, που φέρεται να έχει αποκρύψει.

Το πόρισμα Βουρλιώτη έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ παράλληλα ο φάκελος θα διαβιβαστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό προστίμου από τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία.

Σημειώνεται ότι τόσο ο Μύρων Χιλετζάκης, όσο και ο επονομαζόμενος και ως «λογιστής» και κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη έχουν τεθεί εδώ και καιρό στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα, ενώ παράλληλα κρατούνται προσωρινά για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.