ΟΠΕΚΕΠΕ: Πού πήγαν τα 22,7 εκατ. ευρώ των αμαρτωλών επιδοτήσεων – 72χρονος από την Κοζάνη έβγαλε 1.000.000 ευρώ, 69χρονος από τα Τρίκαλα 620.000

Άκρως αποκαλυπτικά, με πολλά μηδενικά σε ποσά που ζαλίζουν, είναι οι περιπτώσεις «δικαιούχων» επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αυτές έρχονται με κρότο στο φως της δημοσιότητας – στον απόηχο των στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στο απίστευτο πάρτι των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, παίζει η Κρήτη – το συνολικό ποσό που έλαβαν παράνομα οι δικαιούχοι ανέρχεται σε 22,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 17,23 εκατ. κατευθύνθηκαν σε δικαιούχους της Κρήτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο, οι 850 από τα 1.036 ΑΦΜ που εντοπίστηκαν με αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις προέρχονται από το νησί.

Ανάμεσα στις κραυγαλέες περιπτώσεις, είναι εκείνη ενός 72χρονου από την Κοζάνη, ο οποίος αποκόμισε παράνομο περιουσιακό όφελος περίπου 980.000 ευρώ και ενός 69χρονου από τα Τρίκαλα, που εισέπραξε 620.000 ευρώ με τη συνολική επιδότηση να ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.

Άλλη μία περίπτωση, είναι αυτή ενός 28χρονου από την Κρήτη, ο οποίος φέρεται να εισέπραξε 275.000 ευρώ και 48χρονος 200.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά οι περιπτώσεις:

Άτομο 72 ετών από την Κοζάνη , κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 980.000€.

, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 980.000€. Άτομο 69 ετών από τα Τρίκαλα, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 620.000€ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω του 1.000.000€.

κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 620.000€ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω του 1.000.000€. Άτομο 28 ετών από την Κρήτη, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 275.000€.

κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 275.000€. Άτομο 48 ετών από την Κρήτη, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 200.000€.

κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 200.000€. Άτομο 46 ετών από το Αγρίνιο, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 110.000€ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000€.

κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 110.000€ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000€. Άτομο 46 ετών από το Μέτσοβο, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 110.000€ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000€.

κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 110.000€ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000€. Ατομο 83 ετών από την Κοζάνη, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 100.000€.

«Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί, είτε ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αστυνομικής διερεύνησης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως διευκρίνισε, έχουν ήδη διαβιβαστεί ανακριτικές εκθέσεις στην εισαγγελία, με αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των εμπλεκομένων.

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήγωσε την ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί είτε ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων. Δικό μας καθήκον μας, καθήκον, δηλαδή, της Πολιτείας, της κυβέρνησης και του κράτους είναι να θέτει σε λειτουργία όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει, ώστε να προλαμβάνει και, όπου χρειάζεται, να ελέγχει, να εντοπίζει και να τιμωρεί την παραβατικότητα. Και οι μηχανισμοί γίνονται κάθε μέρα και πιο αποτελεσματικοί, με σύγχρονα μέσα, με άνδρες και γυναίκες που είναι πιστοί και αφοσιωμένοι στο καθήκον τους.

Η Νομιμότητα, η ασφάλεια είναι δικό μας καθήκον, αλλά και κοινή μας υπόθεση- Κοινωνίας και Πολιτείας. Γιατί, αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον, μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Με την κοινή μας δράση, με το ενδιαφέρον και την έγνοια μας για τον διπλανό μας και την πατρίδα μας», συμπλήρωσε.

Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ηθική αυτουργία και συνέργεια.