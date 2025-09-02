Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 το πρώτο πόρισμα για τις παράνομες επιδοτήσεις – Αφορά 500 ΑΦΜ που πήραν 20 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα της ΕΛ.ΑΣ, που θα ανακοινώσει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αφορά 500 ΑΦΜ που εντοπίστηκαν να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις 20 εκατ. ευρώ
Τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα αστυνομικής έρευνας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ανακοινώσει στις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης (2.9.25) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα αφορά περί τα 500 ΑΦΜ κυρίως φυσικών προσώπων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για ΑΦΜ τα οποία εντοπίστηκαν να εισέπραξαν παρανόμως επιδοτήσεις 20 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 30.000 με 40.000 ευρώ έκαστο κατά μέσο όρο.

Για τα ΑΦΜ αυτά θα ζητηθεί να επιστραφούν πίσω τα χρήματα που πήραν ενώ δεν τα δικαιούνταν, θα ασκηθούν διώξεις ενώ θα υπάρξει και «πάγωμα» λογαριασμών σύμφωνα με τη δέσμευση που έχουν διατυπώσεις δημόσια τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

