ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα οι 15 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις – Το βράδυ η μεταγωγή τους στην Αθήνα

EUROKINISSI / Φωτογραφία Σωτήρης Δημητρόπουλος

Στην εισαγγελία Ηρακλείου θα οδηγηθούν σήμερα Σάββατο (13.12.25), προκειμένου να τους ασκηθεί ποινική δίωξη, οι 15 αγρότες που συνελήφθησαν από το ελληνικό FBI ως μέλη κυκλώματος που είχε καρπωθεί περίπου 1,7 εκατομμύριο ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων εναντίον τους, οι συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα μεταφερθούν το βράδυ του Σαββάτου με πλοίο της γραμμής από το Ηράκλειο για τον Πειραιά.

Την Δευτέρα θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων Αρχών καθώς, όπως είναι γνωστό, την υπόθεση χειρίζεται η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

«Εγκέφαλος» του κυκλώματος φέρεται να είναι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Μύρων Χιλετζάκης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε στήσει ένα ολόκληρο κύκλωμα και μάλιστα είχαν κάνει και φέτος αιτήσεις για επιδοτήσεις σε εκτάσεις που δεν ήταν δικές τους και ή ανήκαν σε ανθρωπους που είχαν πεθάνει. Μάλιστα, ο φερόμενος εγκέφαλος, είναι ο άνθρωπος που το 2016 βρήκε στον λογαριασμό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιδότηση 200 εκατομμύρια ευρώ.

Κομβικό ρόλο στη δομή της οργάνωσης φέρεται ότι είχαν ο λογιστής Ηρακλείου, Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής και του συνεταιρισμού, αλλά και η σύζυγός του, δικηγόρος Χρυσάνθη Κουτάντου. 

Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος ζήτησε τη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και τον παρέπεμψε στα αρμόδια όργανα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι θα ακολουθήσουν και νέες συλλήψεις, καθώς τα ποσά είναι μεγάλα και θεωρείται βέβαιο πως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι.

Κατά τις έρευνες που έγιναν από στελέχη του ελληνικού FBI στο γραφείο του λογιστή, βρέθηκαν 7.000 ευρώ.

Οι 14 συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με κακουργηματικές κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση.

