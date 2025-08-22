Ελλάδα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Γρεβενά στον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα

Δύσκολο είναι το έργο κατάσβεσης της φωτιάς, αφού καίει σε πλούσια βλάστηση, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι οι οποίοι συμβάλλουν στην εξάπλωση του μετώπου
Ανανεώθηκε πριν 19 λεπτά
Γρεβενά

Η Φωτιά που ξέσπασε την Πέμπτη (21.08.2025) στα Γρεβενά, στην Βάλια Κάλντα φαίνεται να έχει οριοθετηθεί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο και καίει μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά.

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 5 υδροφόρα οχήματα, ενώ έχουν φθάσει και 4 πεζοπόρα τμήματα τα οποία προσπαθούν να προσεγγίσουν το μέτωπο της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ρίψεις νερού πραγματοποιεί και ένα εναέριο μέσο.

Δύσκολο είναι το έργο κατάσβεσης της φωτιάς, αφού καίει σε πλούσια βλάστηση, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι οι οποίοι συμβάλλουν στην εξάπλωση του μετώπου.

Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές, ενώ η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό.

Η Βάλια Κάλντα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εθνικούς δρυμούς της Ελλάδας, με μοναδική βιοποικιλότητα και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Η φωτιά έχει προκαλέσει ανησυχία για τις επιπτώσεις στο προστατευόμενο αυτό οικοσύστημα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πάτμος: Ρύπανση, δυσοσμία και προβλήματα με το νερό – Καταγγελίες για σοβαρές βλάβες στον Βιολογικό
Σύμφωνα με αποκαλύψεις τοπικών μέσων και μαρτυρίες που συνέλεξε το NewsIt.gr, ο Βιολογικός καθαρισμός του νησιού φαίνεται να βρίσκεται εκτός λειτουργίας εδώ και μήνες, με αποτέλεσμα την απόρριψη λυμάτων στη θάλασσα
Πάτμος
Newsit logo
Newsit logo