Ουρές χιλιομέτρων στην Εθνική Οδό – Μεγάλη ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Ριτσώνα, Λάρισα και Τρίκαλα

Τεράστια ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν σήμερα Τρίτη (6/1/2026) οι ταξιδιώτες που προσπαθούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους αφού μεγάλα τμήματα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης είναι κλειστά από τα μπλόκα των αγροτών με αποτέλεσμα να πρέπει να χρησιμοποιούν του παράδρομους.

Η Εθνική Οδός έχει «κοκκινίσει» εξαιτίας της κίνησης που έχει δημιουργηθεί από τα μπλόκ των αγροτών. Επιμέρους προβλήματα σημειώνονται στην κίνηση των οχημάτων στην Εθνική από Ριτσώνα μέχρι Μαρτίνο, ενώ αποκλεισμοί δρόμων καταγράφονται σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα.

Μεγάλη ταλαιπωρία περιμένει τους οδηγούς και στον E65 από τους Σοφάδες ως τα Τρίκαλα.

Υπενθυμίζεται ότι από χθες Δευτέρα εφαρμόζεται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα από τον κόμβο του Κάστρου έως τον κόμβος Μαρτίνου.

α) Ρεύμα προς Αθήνα:

Τα οχήματα βγαίνουν από την Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων στον ανισόπεδο κόμβο Μαρτίνου, κινούνται μέσω του δεξιού παράδρομου έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου, συνεχίζουν στην Εθνική Οδό Λιβαδειάς – Κάστρου, έπειτα στην Παλαιά Εθνική Οδό Θηβών – Λιβαδειάς, μέσω της παρακαμπτήριας οδού Θηβών, ακολούθως στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Θηβών και εισέρχονται εκ νέου στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων στη χιλιομετρική θέση εβδομήντα πέντε, στην περιοχή της Ριτσώνας.

β) Ρεύμα προς Λαμία:

Τα οχήματα βγαίνουν από την Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων στη χιλιομετρική θέση 75, στον ανισόπεδο κόμβο Ριτσώνας, κινούνται στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Θηβών, μέσω της παρακαμπτήριας οδού Θηβών, συνεχίζουν στην Παλαιά Εθνική Οδό Θηβών – Λιβαδειάς και ακολούθως στην Παλαιά Εθνική Οδό Λαμίας – Λιβαδειάς.

Ακόμα από τις 07:00 έως τις 21:00 θα γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των επιβατικών οχημάτων (ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης), καθώς και των λεωφορείων που κινούνται επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας – Λιβαδειάς, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λιβαδειά προς Λαμία, στο ύψος του κυκλικού κόμβου παλαιού Λεβέντη, μέσω της Επαρχιακής οδού Λιβαδειάς – Αταλάντης, λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου.

Από την άλλη στα Μάλγαρα το μπλόκο έχει ανοίξει τα διόδια. Σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη έχει αποφασιστεί να είναι ανοιχτή η εθνική οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή όλων των εκδρομέων των εορτών.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες περιμένουν την αυριανή εξειδίκευση των ενισχύσεων του πρωτογενούς τομέα για να σταθμίσουν αν θα κάνουν πράξη το σχέδιο τους να κόψουν την Ελλάδα στα δύο, Πέμπτη και Παρασκευή.