Ούτε στην Τήνο «έδεσε» το «Super Star» μετά την Άνδρο – Κατευθύνεται στο Λαύριο

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες που ταξίδευαν σήμερα Πέμπτη 30.07.2026 προς την Άνδρο, από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς το πλοίο «Super Star», δεν μπόρεσε να δέσει στο λιμάνι του νησιού και ενώ αρχικά επιχείρησε να δέσει στην Τήνο, δεν ήταν δυνατό και πλέει προς το Λαύριο.

Προς το λιμάνι του Λαυρίου κατευθύνεται το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Super Star», καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν κατέστη δυνατό να προσεγγίσει διαδοχικά τα λιμάνια της Άνδρου και έπειτα της Τήνου.

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Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, με επιστροφή, όταν αρχικά αδυνατούσε να καταπλεύσει στο λιμάνι της Άνδρου εξαιτίας των ισχυρών βόρειων ανέμων έντασης 8 έως 9 μποφόρ.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Τήνο, ωστόσο δεν κατάφερε να προσεγγίσει ούτε το συγκεκριμένο λιμάνι, με αποτέλεσμα να αλλάξει εκ νέου πορεία και να πλέει πλέον προς το Λαύριο.

Στο «Super Star» επιβαίνουν 317 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος, ενώ μεταφέρονται 56 Ι.Χ. οχήματα, 11 δίκυκλα και δύο φορτηγά.

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Mικροπροβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω θυελλωδών ανέμων

Μικροπροβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες έχουν προκαλέσει οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο Αιγαίο επικρατούν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι έντασης 8 και τοπικά 9 Μποφόρ.

Από τη Ραφήνα δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο του «Θεολόγος Π.» στις 17.30 για ‘Ανδρο, Τήνο και Μύκονο.

Προβλήματα καταγράφονται και στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα απογευματινά δρομολόγια για Κύθνο των πλοίων «Μαρμάρι Εξπρές», «Μακεδών» και «Ιονίς». Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια.