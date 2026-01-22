P-3B Orion: Εισαγγελική έρευνα, ερωτήματα και η ημερομηνία της παράδοσης του πρώτου αεροσκάφους

Τα αεροσκάφη P-3B Orion βρίσκονται και πάλι στο προσκήνιο, αυτή τη φορά εξαιτίας της εισαγγελικής διερεύνησης που βρίσκεται σε εξέλιξη, με σειρά ερωτημάτων προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και όχι λόγω των δοκιμαστικών πτήσεων που έχουν ξαναβάλει τον «κυνηγό» του Πολεμικού Ναυτικού στον αέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert.gr για τα αεροσκάφη του Πολεμικού Ναυτικού, στο επίκεντρο της έρευνας μπαίνουν όλα τα κομβικά σημεία μιας δεκαετούς διαδρομής που έχει δοκιμάσει αντοχές και αξιοπιστία. Από την απόφαση εκσυγχρονισμού και την αναγκαιότητα του προγράμματος, μέχρι την εκτέλεση της σύμβασης, την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και κυρίως την υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος, το οποίο μετακινήθηκε επανειλημμένα, προκαλώντας πολιτικές αντιπαραθέσεις και έντονη κριτική.

Την ίδια ώρα, στην Τανάγρα, το κλίμα δείχνει να αλλάζει. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι το πρώτο εκσυγχρονισμένο P-3B μπορεί να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό έως και τον προσεχή Απρίλιο, με το δεύτερο να ακολουθεί εντός του 2026, πιθανόν ακόμη και έως το Φθινόπωρο, καθώς οι εργασίες στην ΕΑΒ έχουν προχωρήσει και η εμπειρία από το πρώτο αεροσκάφος ανοίγει το δρόμο για τα επόμενα.

Τα ερωτήματα της εισαγγελικής διερεύνησης

Η εισαγγελική έρευνα που έχει ήδη αναφερθεί στον δημόσιο διάλογο, εστιάζει σε μια απλή αλλά αμείλικτη ακολουθία. Ξεκινά από την απόφαση να επιλεγεί ο εκσυγχρονισμός των P-3B ως λύση ναυτικής συνεργασίας και ανθυποβρυχιακού πολέμου και όχι μια διαφορετική διαδρομή, όπως η προμήθεια νέας πλατφόρμας ή η ενδιάμεση κάλυψη με άλλον τρόπο.

Επιπλέον, η έρευνα εστιάζει στον τρόπο που σχεδιάστηκε και εκτελείται η σύμβαση αλλά και στα προβλήματα υλοποίησης που αφορούν ασυμβατότητες συστημάτων, διορθώσεις λογισμικού και την ανάγκη να συνεργαστεί μια παλιά πλατφόρμα με σύγχρονα ηλεκτρονικά με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλο αναβολών.

Ερωτήματα τίθενται για το πραγματικό, επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα και τις εγγυήσεις που υπάρχουν ότι δεν θα υπάρξει νέα μετάθεση, ειδικά τώρα που το πρώτο αεροσκάφος έχει περάσει στη φάση πτήσεων αξιολόγησης και πιστοποίησης.

Δοκιμαστικές πτήσεις και «μάχη» συμβατότητας

Το πρώτο εκσυγχρονισμένο P-3B έχει ήδη πραγματοποιήσει πολλαπλές δοκιμαστικές πτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει τουλάχιστον τέσσερις, με συμμετοχή και αμερικανικών πληρωμάτων και τεχνικών.

Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι ο αριθμός των πτήσεων, αλλά το περιεχόμενό τους. Κάθε έξοδος στον αέρα είναι μια διαδικασία πολλαπλών ελέγχων. Επιδόσεις κινητήρων, αξιοπιστία συστημάτων πλοήγησης, συμπεριφορά avionics σε διαφορετικά προφίλ πτήσης, σταθερότητα επικοινωνιών, συνέπεια ενδείξεων στο ψηφιακό πιλοτήριο, διαλειτουργικότητα αισθητήρων και αποστολικών υποσυστημάτων.

Εκεί κρίθηκε και το μεγαλύτερο πρόβλημα της τελευταίας περιόδου. Η συνεργασία σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων με μια πλατφόρμα άλλης εποχής, απαιτεί χρόνο, δοκιμές, διορθώσεις και ξανά δοκιμές. Γι’ αυτό και το πρόγραμμα πέρασε από παρατάσεις και νέες ημερομηνίες, με την πρώτη πτήση να μετακινείται αρκετές φορές πριν τελικά πραγματοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου 2025.

Η επιτυχής πρώτη δοκιμαστική πτήση που ανακοινώθηκε επισήμως, αποτέλεσε ορόσημο μετά από χρόνια καθυστερήσεων. Επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος μπορεί να πετάξει και να επιχειρεί με τη νέα διαμόρφωση και ότι τα βασικά στοιχεία της αναβάθμισης μπορούν να πιστοποιηθούν σταδιακά.

Γιατί το πρώτο αεροσκάφος είναι το κλειδί

Στο Πολεμικό Ναυτικό, το πρώτο P-3B δεν είναι απλώς η πρώτη παράδοση. Είναι η απόδειξη ότι το πρόγραμμα μπορεί να περάσει από το στάδιο των εξαγγελιών στο στάδιο της επιχειρησιακής πραγματικότητας.

Αν παραδοθεί το πρώτο αεροσκάφος, ανοίγει ο δρόμος για να μπει το πρόγραμμα σε ρυθμό. Να εφαρμοστούν μαθήματα, να «κλειδώσουν» διαδικασίες, να μειωθούν χρόνοι σε επόμενες πιστοποιήσεις και να πέσουν οι τεχνικές εκπλήξεις, γιατί μεγάλο μέρος τους έχει ήδη αποκαλυφθεί και αντιμετωπιστεί στο πρώτο αεροσκάφος.

Γι’ αυτό και ο στόχος της παράδοσης έως τον προσεχή Απρίλιο αποκτά βαρύτητα. Είναι η γραμμή που χωρίζει το πρόγραμμα σε δύο περιόδους. Την περίοδο της αμφισβήτησης και την περίοδο της σταδιακής αποκατάστασης της χαμένης ικανότητας ναυτικής συνεργασίας μεγάλης ακτίνας.

Το «στενό παράθυρο» των Αμερικανών δοκιμαστών

Ένας από τους παράγοντες που επηρέασαν το πρόγραμμα, ειδικά στο κρίσιμο στάδιο των πτήσεων, ήταν η διαθεσιμότητα εξειδικευμένων αμερικανικών πληρωμάτων δοκιμών. Οι δοκιμές δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Απαιτούν ιπταμένους με συγκεκριμένη πιστοποίηση και εμπειρία, ενώ σε αρκετές φάσεις η παρουσία τους στην Ελλάδα ήταν χρονικά περιορισμένη.

Οι Αμερικανοί ιπτάμενοι, άλλωστε, δεν είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι καθώς πρέπει να ταξιδέψουν από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ.

Αυτό δημιουργεί «στενά παράθυρα» μέσα στα οποία πρέπει να χωρέσουν πτήσεις, αξιολογήσεις, διορθώσεις και νέα πτήση. Αν χαθεί το «παράθυρο», το πρόγραμμα επιβραδύνεται μέχρι το επόμενο διαθέσιμο διάστημα, κάτι που εξηγεί γιατί ακόμη και μικρές τεχνικές εκκρεμότητες μπορούν να οδηγήσουν σε μεταθέσεις εβδομάδων ή μηνών.

Το χρονικό μιας δεκαετίας που δίχασε

Τα ελληνικά P-3B Orion αποκτήθηκαν από τις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και υπηρέτησαν στο Πολεμικό Ναυτικό μέχρι να αποσυρθούν λόγω ηλικίας, κόστους υποστήριξης και ανάγκης εκσυγχρονισμού.

Η απόφαση επανενεργοποίησης και αναβάθμισης, πήρε τη μορφή προγράμματος που ξεκίνησε το 2015, με συμφωνία και συνεργασία σε επίπεδο Ελλάδας και ΗΠΑ, με prime contractor τη Lockheed Martin και βασικό πυλώνα υλοποίησης την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία.

Το κόστος που αναφέρθηκε δημόσια, προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις. Η τάξη μεγέθους των περίπου 500 εκατ. δολαρίων έγινε κεντρικό σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης, με τους επικριτές να υποστηρίζουν ότι επιχειρείται «ανάσταση» μιας πλατφόρμας μεγάλης ηλικίας, ενώ οι υποστηρικτές του προγράμματος προέβαλαν την ανάγκη να καλυφθεί το κενό ναυτικής συνεργασίας μέχρι να ληφθεί απόφαση για νέα γενιά αεροσκαφών στο μέλλον.

Η πραγματικότητα είναι ότι το Πολεμικό Ναυτικό έμεινε για χρόνια χωρίς αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας μεγάλης ακτίνας και αναγκάστηκε να στηριχθεί σε ελικόπτερα, σε μέσα άλλων Κλάδων και σε συμμαχικές δυνατότητες, σε μια περίοδο που οι απαιτήσεις επιτήρησης αυξάνονταν.

Τι περιλαμβάνει ο εκσυγχρονισμός

Η αναβάθμιση των ελληνικών P-3B περιγράφεται ως πρόγραμμα υψηλής πολυπλοκότητας. Στην «καρδιά» βρίσκεται η μετάβαση σε ψηφιακό πιλοτήριο με σύγχρονη απεικόνιση και διαχείριση δεδομένων, κάτι που αλλάζει πλήρως το περιβάλλον χειρισμού.

Παράλληλα, προβλέπονται στοιχεία όπως σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών, IFF, αναβαθμίσεις avionics, διεπαφές αποστολής και βελτιώσεις που επεκτείνουν τον επιχειρησιακό χρόνο ζωής. Σε επίσημες ανακοινώσεις γίνεται αναφορά και σε επέκταση ωφέλιμου χρόνου πτήσης, καθώς και σε ενίσχυση δυνατοτήτων θαλάσσιας επιτήρησης και ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Το δύσκολο μέρος, όπως επιβεβαιώνεται και από την ίδια τη δημόσια εικόνα του προγράμματος, ήταν η συνεργασία νέων ψηφιακών υποσυστημάτων με την παλαιά αρχιτεκτονική της πλατφόρμας. Εκεί εμφανίζονται ασυμβατότητες που δεν λύνονται με μια απλή αντικατάσταση. Θέλουν προσαρμογές, δοκιμές, επαναληπτική δουλειά και χρόνο.

Η επιχειρησιακή αξία για το Πολεμικό Ναυτικό

Αν επιστρέψουν επιχειρησιακά, τα P-3B δίνουν στο ΠΝ κάτι που δεν αντικαθίσταται εύκολα από άλλα μέσα. Δίνουν αυτονομία ωρών και δυνατότητα επιτήρησης μεγάλης ακτίνας, σε ύψη και αποστάσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν με την ίδια ευχέρεια από ελικόπτερα. Δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχουν θαλάσσιες περιοχές, να επιτηρούν κινήσεις, να δημιουργούν εικόνα κατάστασης και να μεταδίδουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Και το σημαντικότερο, δίνουν ξανά μια πλατφόρμα που μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος συλλογής και διανομής δεδομένων σε ένα περιβάλλον δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων, όπου η πληροφορία και η ταχύτητα διαμοιρασμού της είναι το μισό αποτέλεσμα.

Η διάσταση ΝΑΤΟ και η στρατηγική συνεργασία

Το πρόγραμμα έχει και γεωπολιτική διάσταση. Η ενίσχυση δυνατοτήτων θαλάσσιας επιτήρησης στην Ανατολική Μεσόγειο δεν αφορά μόνο εθνικές ανάγκες, αλλά και τη συμμαχική εικόνα κατάστασης, ειδικά σε περιόδους αυξημένης δραστηριότητας στη Μεσόγειο.

Η επιτυχής ολοκλήρωση και αξιοποίηση των αεροσκαφών, ενισχύει τη διαλειτουργικότητα και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες συμμετοχής σε αποστολές επιτήρησης, έρευνας και διάσωσης, αλλά και σε επιχειρήσεις που απαιτούν συνεχόμενη παρουσία πάνω από θαλάσσιες ζώνες ενδιαφέροντος.

Η ΕΑΒ και η δοκιμασία αξιοπιστίας

Για την ΕΑΒ, το πρόγραμμα των P-3B είναι κάτι παραπάνω από μια γραμμή εργασιών. Είναι ένα τεστ αξιοπιστίας, σε μια περίοδο που η αμυντική βιομηχανία καλείται να στηρίξει πολλαπλά κρίσιμα προγράμματα, από τη συντήρηση και αναβάθμιση αεροσκαφών, μέχρι σύνθετα έργα διεθνούς συνεργασίας.

Η επιτυχής μετάβαση από τα στατικά τεστ στις πτήσεις, η επίλυση ζητημάτων συμβατότητας και η τελική παράδοση στο Πολεμικό Ναυτικό, είναι οι δείκτες που θα κρίνουν αν το πρόγραμμα θα αφήσει πίσω του την εικόνα της καθυστέρησης και θα περάσει στην εικόνα της αποκατάστασης.

Πηγή: OnAlert / Κώστας Σαρικάς