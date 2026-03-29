Παγκράτι: Ουρές από σκύλους για να βγάλουν το καλύτερο κλικ σε δωρεάν φωτογράφιση στην πλατεία Βαρνάβα

Η ομάδα Snap the Fluff διοργάνωσε μία δωρεάν φωτογράφιση κατοικιδίων με σκυλάκια και ιδιοκτήτες να περνάνε διασκεδαστικά την Κυριακή τους
Με δεκάδες σκυλάκια γέμισε σήμερα (29/3/2026) η πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτι αφού μία έκπληξη περίμενε τους τετράποδους φίλους μας.

Η ομάδα Snap the Fluff διοργάνωσε μία δωρεάν φωτογράφιση κατοικιδίων, με αποτέλεσμα η Βαρνάβα στο Παγκράτι να θυμίζει πλέον ένα υπαίθριο στούντιο.

Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη ενέργεια, ουρές που κουνούσαν χαρούμενα και ιδιοκτήτες που απολάμβαναν τη βόλτα τους, ενώ το στημένο photobooth, τα snacks και τα παιχνίδια δημιούργησαν το ιδανικό σκηνικό για την ανάδειξη των νέων «μοντέλων» της γειτονιάς.

Η Άννα, φωτογράφος, «τρέχει» την πρωτοβουλία μαζί με την Ιωάννα και ανέφεραν ότι «έχουμε ανοίξει ένα καινούργιο προφίλ στο Instagram, το Snap the fluff, που αφορά τη φωτογράφιση κατοικιδίων. Μαζευτήκαμε σήμερα στην πλατεία Βαρνάβα για να γνωρίσουμε κόσμο, να γίνουμε μια παρέα και να βγάλουμε δωρεάν φωτογραφίες στα σκυλάκια».

Όπως τόνισαν, «ο κόσμος το έχει δεχτεί πάρα πολύ θετικά και υπάρχει πολύ καλό vibe από όλους. Έρχεται το ένα σκυλί μετά το άλλο και παίρνουν δωράκια. Έχουμε και κληρώσεις, όπου το κάθε σκυλάκι διαλέγει ένα μπαλάκι και κερδίζει το δώρο του! Είμαστε πολύ χαρούμενες και ήδη σκεφτόμαστε να διοργανώσουμε και επόμενο event».

Στη φυλακή 19χρονος που εκβίαζε και απειλούσε ανήλικους στην Αγία Παρασκευή - Απέσπασε από 14χρονο 10.000 ευρώ
Ο 19χρονος δε δίστασε να δείχνει βίντεο με συνεργάτη του να απειλεί τη σωματική ακεραιότητα του 14χρονου - Είχαν χτυπήσει ανήλικο που αρνήθηκε να τους δώσει χρήματα
