Κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς την Παρασκευή, λόγω επιδείνωσης του καιρού

Το φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά, θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες την Παρασκευή (22.05.2026) και από τις δύο εισόδους του.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, έλαβε την απόφαση για κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς στα Χανιά της Κρήτης, μετά και το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ.

Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ «για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλόσκαλου έως 8 mm, για την περιοχή της Σαμαριάς έως 10 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 11 mm».

Λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την αντιπεριφέρεια Χανίων, ο ΟΦΥΠΕΚΑ έλαβε την απόφαση το φαράγγι να παραμείνει κλειστό.