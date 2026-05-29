Πανελλήνιες 2026 – Νεοελληνική Γλώσσα ΓΕΛ: Τα θέματα που έπεσαν, τι να προσέχετε με το τετράδιο και τι απαγορεύεται να έχετε μαζί σας

Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, η αυλαία στις Πανελλήνιες για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων, μέσω των Πανελλήνιων Εξετάσεων που εκκινούν σήμερα, διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Χιλιάδες μαθητές μπαίνουν στη διαδικασία των εξετάσεων, με το άγχος να κορυφώνεται τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη θέσει σε λειτουργία δωρεάν τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους και τους γονείς τους.

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά μαζί τους:

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο

Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων

Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος

Γόμα και ξύστρα (όπου χρειάζεται)

Γεωμετρικά όργανα για τα μαθήματα που απαιτούνται

Ένα μπουκαλάκι νερό ή χυμό

Απλό ρολόι χειρός (όχι smartwatch)

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση μολυβιού στις απαντήσεις, εκτός εάν υπάρχει ειδική οδηγία στα θέματα.

Τι απαγορεύεται μέσα στην αίθουσα

Απαγορεύεται αυστηρά οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους:

Κινητά τηλέφωνα

Smartwatch ή άλλες «έξυπνες» συσκευές

Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις

Υπολογιστικές μηχανές

Μέσα επικοινωνίας ή μετάδοσης πληροφοριών

Διορθωτικό υγρό ή ταινία (blanco)

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα κινητά τηλέφωνα, καθώς ακόμη και η κατοχή απενεργοποιημένου κινητού μέσα στην αίθουσα αποτελεί λόγο μηδενισμού του γραπτού.

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος έχει μαζί του κινητό κατά την προσέλευση στο εξεταστικό κέντρο, είναι υποχρεωμένος να το παραδώσει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής για φύλαξη και να το παραλάβει μετά το τέλος της εξέτασης.

Προσοχή στη χρήση του τετραδίου

Το υπουργείο Παιδείας εφιστά την προσοχή και στη σωστή διαχείριση του τετραδίου των εξετάσεων.

Όπως έχει διευκρινιστεί, δεύτερο τετράδιο δεν θα δοθεί σε κανέναν υποψήφιο, καθώς οι διαθέσιμες σελίδες θεωρούνται επαρκείς για τις απαντήσεις.

Οι τελευταίες σελίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο, αρκεί να αναγράφεται ξεκάθαρα η ένδειξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ». Οι συγκεκριμένες σελίδες δεν βαθμολογούνται.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι δεν πρέπει:

να τσαλακώνουν το τετράδιο,

να διπλώνουν τα εξώφυλλα,

ούτε να κάνουν σημάδια που θα μπορούσαν να θεωρηθούν διακριτικά αναγνώρισης.

Πρόγραμμα εξετάσεων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-5-2026: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ( Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026: ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-6-2026: ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-6-2026: ΧΗΜΕΙΑ (Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-6-2026: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2026: ΙΣΤΟΡΙΑ (Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2026: ΦΥΣΙΚΗ (Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2026: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ)

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αρχίζουν αύριο, Σάββατο 30 Μαΐου 2026, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Η δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη

Η τηλεφωνική γραμμή 1550 λειτουργεί δωρεάν έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 και στελεχώνεται από ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), καθώς και του υπουργείου Υγείας.

Στόχος της γραμμής είναι η ψυχολογική στήριξη:

των υποψηφίων,

των οικογενειών τους,

αλλά και η διαχείριση του έντονου άγχους που συνοδεύει τις εξετάσεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες ημέρες τα social media και διαδικτυακά φόρουμ έχουν γεμίσει από αναρτήσεις μαθητών που περιγράφουν πίεση, εξάντληση και φόβο αποτυχίας λίγο πριν την έναρξη των εξετάσεων.