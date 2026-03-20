Πάνω από 2.000 Έλληνες επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή – «Η πατρίδα θα στέκεται πάντα δίπλα τους», λέει ο Γεραπετρίτης

Πάνω από 2.000 Έλληνες, επέστρεψαν στην Ελλάδα με κάθε μέσο, από χώρες της Μέσης Ανατολής, από την ημέρα που ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμο κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Έλληνα ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού έγιναν με κάθε δυνατό μέσο.

«Η ελληνική Πολιτεία έπραξε το καθήκον της, με επιμέλεια του υπουργείου Εξωτερικών επέστρεψαν με ασφάλεια περισσότεροι από 2.000 Έλληνες πολίτες από την εμπόλεμη ζώνη», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε ανακοίνωσή του σχετικά με τους επαναπατρισμούς από τη Μέση Ανατολή.

Ανέφερε μάλιστα πως πρόκειται για μια ζώνη, η οποία «περιελάμβανε περισσότερες από 7 χώρες σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, ίσως τη δυσκολότερη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Η επιχείρηση αυτή συντελέστηκε με κάθε δυνατό μέσο», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Με χερσαία μέσα από το Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ, την Βηθλεέμ προς την Αίγυπτο, με χερσαία μέσα, επίσης, από το Κουβέιτ, από το Μπαχρέιν, από το Κατάρ προς τη Σαουδική Αραβία. Αλλά και με μισθωμένα εναέρια μέσα. Με αεροσκάφη, τα οποία έφυγαν από πολλούς προορισμούς. Από το Ομάν, από τα Εμιράτα, από το Κατάρ, από τη Σαουδική Αραβία».

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πως οι επιχειρήσεις ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Έκανε αναφορά για στις τελευταίες ειδικές πτήσεις στις οποίες επέβαιναν και ζώα συντροφιάς.

«Έτσι, με τους 100 και πλέον επιβάτες είχαμε 45 ζώα συντροφιάς, τα οποία επαναπατρίστηκαν και αυτά», ανέφερε.

«Είναι σημαντικό η Ελλάδα να είναι πρωτοπόρος στο σημείο αυτό», σημείωσε και επισήμανε πως ήταν η μοναδική πτήση, η οποία περιέλαβε τέτοιους ειδικούς όρους. «Είναι σημαντικό γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνοι ιδιοκτήτες του πλανήτη αυτού».

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ ευχαρίστησε την Πολεμική Αεροπορία για τη συνδρομή της με 2 C-130, τις διπλωματικές αποστολές στην εμπόλεμη ζώνη, «τις πρεσβείες και τα προξενεία μας, τα οποία με τρόπο ακάματο λειτούργησαν έτσι ώστε να επιτελέσουν αυτό το εξαιρετικά δύσκολο έργο, σε μια πραγματικά πολεμική συνθήκη».

«Όπως επίσης και 7 άτομα από το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία έφυγαν από την Αθήνα για να κατευθυνθούν προς το Άμπου Ντάμπι μέσα στον πόλεμο για να ενισχύσουν την προσπάθεια της πρεσβείας μας στο Άμπου Ντάμπι», ανέφερε και κατέληξε: «Θα ήθελα οι Έλληνες πολίτες οπουδήποτε στη γη και με οποιεσδήποτε συνθήκες να αισθάνονται ασφάλεια ότι η πατρίδα θα στέκεται πάντοτε δίπλα τους».