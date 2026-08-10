Ελλάδα

Παρέμβαση εισαγγελέα για τα αιολικά πάρκα μετά την καταστροφική φωτιά στην Αττικοβοιωτία

Στο μικροσκόπιο εγκαταστάσεις αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες ή τις προβλεπόμενες προδιαγραφές συντήρησης και λειτουργίας
Αιολικό πάρκο
Αιολικό πάρκο / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση διέταξε τη Δευτέρα (10.08.026) η εποπτεύουσα εισαγγελέας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τα αιολικά πάρκα με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στην Αττικοβοιωτία.

Η προκαταρκτική εξέταση εκτείνεται σε πανελλαδικό επίπεδο και έχει αντικείμενο τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων που σχετίζονται με αιολικά πάρκα έπειτα από την τεράστια φωτιά στην Αττικοβοιωτία.

Η εισαγγελική παραγγελία εκδόθηκε με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση, αλλά και υπό το πρίσμα άλλων περιστατικών εκδήλωσης πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη φωτιά στην Αττικοβοιωτία εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση, προκαλώντας σοβαρές συνέπειες, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για τη διερεύνηση αντίστοιχων εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, η ΔΑΕΕ καλείται να εξακριβώσει εάν υφίστανται και λειτουργούν ανά την Επικράτεια εγκαταστάσεις αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες, καθώς και εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας.

Ιδιαίτερο σκέλος της προκαταρκτικής εξέτασης αφορά εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές λόγω περιστατικών εκδήλωσης φωτιάς ή πυρκαγιάς.

Για τη συγκέντρωση του αναγκαίου αποδεικτικού υλικού θα αναζητηθούν στοιχεία από τις συναρμόδιες Αρχές και υπηρεσίες. Όπου κριθεί απαραίτητο, θα διενεργούνται πραγματογνωμοσύνες και κάθε άλλη αναγκαία ανακριτική πράξη, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των προβλεπόμενων τεχνικών και διοικητικών απαιτήσεων και να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται σε εξέλιξη.

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