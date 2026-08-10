Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Ποσειδώνος την Τετάρτη και την Πέμπτη – Ποιες ώρες θα ισχύσουν

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Πειραιά - Η σύσταση της ΕΛ.ΑΣ. προς τους οδηγούς
Λεωφόρος Ποσειδώνος
Λεωφόρος Ποσειδώνος (Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Τετάρτη (12.08.2026) και την Πέμπτη (13.08.2026) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω εκτέλεσης εργασιών στην περιοχή του Δήμου Γλυφάδας. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες 07.00 έως 15.00 και θα επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος του αριθμού 79, στο ρεύμα προς Πειραιά. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από το σημείο όπου εκτελούνται οι εργασίες και να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
123
122
102
99
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Επιχείρηση απεγκλωβισμού 33χρονου στη Μήλο, ανέβηκε σε βράχο 20 μέτρων μέσα στη θάλασσα και δεν μπορούσε να κατέβει
Με τη συνδρομή των δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση και με τη χρήση σχοινιού, πραγματοποιήθηκε τελικά με ασφάλεια η κατάβαση του από τον βράχο
Ανεύρεση σορού άντρα στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Λιμανιού της Πρέβεζας, Τρίτη 8 Ιουνίου 2021. (EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)
Newsit logo
Newsit logo