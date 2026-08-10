Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Ποσειδώνος την Τετάρτη και την Πέμπτη – Ποιες ώρες θα ισχύσουν

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Τετάρτη (12.08.2026) και την Πέμπτη (13.08.2026) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω εκτέλεσης εργασιών στην περιοχή του Δήμου Γλυφάδας. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες 07.00 έως 15.00 και θα επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος του αριθμού 79, στο ρεύμα προς Πειραιά. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από το σημείο όπου εκτελούνται οι εργασίες και να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα οδική σήμανση.