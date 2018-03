Παρέμβαση ΗΠΑ για τους δυο Έλληνες στρατιωτικούς! Τζέφρι Πάιατ: Στηρίζουμε τις ελληνικές προσπάθειες

Ο Τζέφρι Πάιατ βρίσκεται το πρωί της Τρίτης (20.03.2018) στην Αδραβίδα για να παρακολουθήσει την πολυεθνική άσκηση Ηνίοχος 2018. Κι από εκεί έκανε την παρέμβασή του για το θέμα των δυο Ελλήνων στρατιωτικών.

«Οι ΗΠΑ είναι πλήρως αφοσιωμένες στο ζήτημα των δυο στρατιωτικών», δήλωσε ο Τζέφρι Πάιατ. Και σημείωσε με νόημα ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης. «Υποστηρίζουμε τις ελληνικές ενέργειες για τη διατήρησης της επικοινωνίας με τις τουρκικές αρχές και ελπίζουμε ότι αυτό το θέμα θα επιλυθεί σύντομα», τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης.

Briefing @Hellenic_MOD @PanosKammenos and #HAF Chief Christos Christodoulou on U.S. participation in #Iniohos2018 and importance of Greece's leadership in bringing countries from across Europe and wider region for #Iniohos2018 in pursuit of shared defense goals and regional peace pic.twitter.com/2IsFE5qM6E

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) March 20, 2018