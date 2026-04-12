Πάσχα: Άδεια πόλη η Αθήνα, μόνο τουρίστες κυκλοφορούν στους δρόμους – Δείτε φωτογραφίες

Εικόνα άδειας πόλης έχει η Αθήνα σήμερα Κυριακή του Πάσχα (12.4.26).

Οι δρόμοι της Αθήνας έχουν αδειάσει από αυτοκίνητα ενώ οι μόνοι που κυκλοφορούν στα κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας είναι οι τουρίστες που την επισκέπτονται για να απολαύσουν το ελληνικό Πάσχα.

Οι εικόνες που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός του πρακτορείου Eurokinissi είναι χαρακτηριστικές.

Μετά τη βόλτα τους στην πλατεία Συντάγματος, στην Πανεπιστημίου και την Ομόνοια οι τουρίστες καταλήγουν στην πλατεία στο Μοναστηράκι όπου από νωρίς το πρωί έχουν στηθεί δεκάδες σούβλες με αρνιά και κοκορέτσι για να τηρηθεί το πατροπαράδοτο έθιμο.