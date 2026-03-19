Πατήσια: Αθώος ο τράπερ για οπλοφορία – Καταδικάστηκε ο οδηγός της μηχανής

Αθωώθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο γνωστός τράπερ, που συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (18.03.2026) στα Πατήσια, μετά από καταδίωξη, για κατοχή μαχαιριού 20 εκατοστών, μετά από έλεγχο που έγινε στη μηχανή που επέβαινε ως συνοδηγός.

Αντίθετα, ένοχος κρίθηκε για το αδίκημα της οπλοφορίας, ο οδηγός της μηχανής και σε βάρος του επιβλήθηκε ποινή 1 έτους και χρηματική ποινή 800 ευρώ, με αναστολή. Ο οδηγός, κατά την απολογία του, παραδέχθηκε ότι το μαχαίρι ήταν στην δική του κατοχή αθωώνοντας έτσι τον τράπερ. Απολογούμενος, υποστήριξε ότι το ξέχασε πάνω του, μετά από εργασίες μετακόμισης στο σπίτι της αδερφής του.

«Ήμουν στο σπίτι της αδερφής μου και τη βοηθούσα, να ετοιμάσει τις κούτες για τη μετακόμιση. Σαν χαζός είχα ξεχάσει πάνω μου το μαχαίρι την ώρα που κατεβήκαμε να αγοράσω τσιγάρα. Είδα τους αστυνομικούς, φοβήθηκα και το πέταξα», ανέφερε ο καταδικασμένος οδηγός.

Ίδια εκδοχή του περιστατικού και από τον τράπερ, όπου μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε βρισκόταν μαζί με τον φίλο του, προκειμένου να τον βοηθήσει και αυτός στη μετακόμιση.

«Πήγα να βοηθήσω στη μετακόμιση, πήγαμε για τσιγάρα, κατά λάθος ο φίλος μου ξεχάστηκε και κράτησε πάνω του το μαχαίρι που είχε μαζί του για να σκίζει τις κούτες», ανέφερε σχετικά ο τράπερ.

Το βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη

Βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, δείχνει την καταδίωξη του τράπερ στα Πατήσια, 200 μέτρα πριν από το σημείο της σύλληψής του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το μηχανάκι στο οποίο βρίσκεται ο τράπερ είναι το δεύτερο. Σε δεύτερα ακολουθούν μηχανές της αστυνομίας που καταδιώκουν τους 2 φίλους.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Θεσσαλονικιός τράπερ που είναι πρώην σύντροφος επίσης πασίγνωστης Influencer ήταν συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα, ωστόσο ο οδηγός της δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο στην οδό Πατησίων και ανέπτυξε ταχύτητα, για να ξεφύγει.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, μάλιστα, οι δύο άνδρες πέταξαν στο δρόμο ένα μαύρο αντικείμενο, προκειμένου να μην εντοπιστεί στην κατοχή τους, το οποίο όπως αποδείχθηκε ήταν τελικά ένα μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών.

Υπενθυμίζεται ότι ο τράπερ ήταν παλιός γνώριμος των αρχών, καθώς μαζί με έναν φίλο του είχαν οδηγηθεί στη φυλακή για τον άγριο ξυλοδαρμό ενός φοιτητή στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 2024. Μάλιστα ο φοιτητής είχε νοσηλευτεί στην εντατική.