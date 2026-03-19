Σύλληψη τράπερ στα Πατήσια: Η στιγμή της καταδίωξης από την ΕΛΑΣ – Δείτε βίντεο

Κλαούντιο Σούμπασι

Νέα ντοκουμέντα έρχονται στο φως σχετικά με τη σύλληψη γνωστού τράπερ στα Πατήσια, το απόγευμα της Τετάρτης (18.03.2026) μετά από καταδίωξη.

Βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, δείχνει την καταδίωξη του τράπερ στα Πατήσια, 200 μέτρα πριν από το σημείο της σύλληψής του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το μηχανάκι που οδηγεί ο τράπερ είναι το δεύτερο και ακολουθούν μηχανές της αστυνομίας που τον καταδιώκουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Θεσσαλονικιός τράπερ που είναι πρώην σύντροφος επίσης πασίγνωστης Influencer ήταν συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα, ωστόσο ο οδηγός της δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο στην οδό Πατησίων και ανέπτυξε ταχύτητα, για να ξεφύγει.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, μάλιστα, οι δύο άνδρες πέταξαν στο δρόμο ένα μαύρο αντικείμενο, προκειμένου να μην εντοπιστεί στην κατοχή τους, το οποίο όπως αποδείχθηκε ήταν τελικά ένα μαχαίρι μήκους 7 εκατοστών.

Υπενθυμίζεται ότι ο τράπερ ήταν παλιός γνώριμος των αρχών, καθώς μαζί με έναν φίλο του είχαν οδηγηθεί στη φυλακή για τον άγριο ξυλοδαρμό ενός φοιτητή στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 2024. Μάλιστα ο φοιτητής είχε νοσηλευτεί στην εντατική.

