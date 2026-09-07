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Πατήσια: Βίντεο ντοκουμέντο μετά την ένοπλη επίθεση – Τα σενάρια και οι πρώτες βοήθειες στον 55χρονο που τραυματίστηκε

Σε άλλο βίντεο διακρίνεται το ασθενοφόρο που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο
Ο 55χρονος άνδρας τραυματισμένος στο έδαφος
Ο 55χρονος άνδρας τραυματισμένος στο έδαφος
Κλαούντιο Σούμπασι
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Τις πρώτες στιγμές μετά την ένοπλη επίθεση στα Πατήσια σε βάρος ενός 55χρονου καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το newsit.gr.

Στο βίντεο από την ένοπλη επίθεση στα Πατήσια που έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας (07.09.2026) ο 55χρονος είναι πεσμένος κάτω και του δίνουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο άνδρας είναι με το εσώρουχο, έχει μαζευτεί αρκετός κόσμος και φαίνεται να έχει τις αισθήσεις του.

Σε άλλο βίντεο διακρίνεται το ασθενοφόρο που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Ο άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά στα κάτω άκρα.

Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στο newsit.gr για τη στιγμή των πυροβολισμών λέγοντας ότι οι δράστες ήταν δύο. «Είδα τους πυροβολισμούς, έριχναν κάτω στο έδαφος και πιθανόν κάποια σφαίρα εξοστρακίστηκε. Είδα δύο άτομα φορώντας κράνη να φεύγουν πεζή από το σημείο και στη συνέχεια είδα το θύμα αιμόφυρτο κάτω στο έδαφος».  

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 04:55 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου, στα Πατήσια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πλησίασαν τον 55χρονο, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εκείνη την ώρα έβγαινε από το σπίτι του, και τον πυροβόλησαν.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες. Οι Αρχές αναζητούν τους δύο δράστες.

Ο 55χρονος που πυροβολήθηκε δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τόσο τις ελληνικές όσο και τις αλβανικές Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς τι συνέβη και οι δύο δράστες τον πυροβόλησαν, τότε ο ίδιος ανέφερε ότι προσπάθησαν να του κλέψουν τη μηχανή.

Ωστόσο τα επιχειρήματα του 55χρονου δεν φέρεται να πείθουν τους αστυνομικούς καθώς πριν λίγες ημέρες στο σημείο πάλι ένα ανάλογο περιστατικό ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο οι δράστες να έψαχναν κάποιο συγγενικό πρόσωπο του ανθρώπου που πυροβολήθηκε στο πόδι και όχι τον ίδιο.

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