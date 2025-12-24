Πατησίων: Αστυνομικός «ξάπλωσε» πλάι σε τραυματία τροχαίου για να τον σώσει – Παραλίγο να τον χτυπήσει μπετονιέρα

Σε ρόλο διασώστη του ΕΚΑΒ ένας αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ στην Πατησίων. Προσπάθησε να βοηθήσει έναν τραυματία από τροχαίο. Μάλιστα, παραλίγο να τον χτυπήσει μπετονιέρα και σώθηκε τελευταία στιγμή.

Ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ ξάπλωσε μέσα στη μέση της Πατησίων και μίλησε με τον νεαρό οδηγό μίας μοτοσικλέτας, ο οποίος λίγο πριν είχε τροχαίο ατύχημα.

Την ίδια στιγμή, ένας διασώστης του ΕΚΑΒ έκανε ό,τι χρειαζόταν μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο.

Διασώστες και αστυνομικοί έβαλαν τον τραυματία πάνω σε ένα φορείο, ενώ δίπλα τους περνούσαν δεκάδες αυτοκίνητα.

«Προσπαθείς να κρατήσεις τον τραυματία, εκείνη τη στιγμή να είναι ψύχραιμος, και εγώ προσπαθούσα να σταθεροποιήσω το κεφάλι του, ουσιαστικά την αυχενική μοίρα, για να μην κουνηθεί και υπάρξει κάποιος περαιτέρω τραυματισμός», περιγράφει στο Star ο άνδρας της ΔΙΑΣ.

«Έβγαλα χέρι εγώ να προλάβω να ειδοποιήσω τους από πίσω για τον πεζό που περνούσε κάθετα, αλλά ο οδηγός δεν πρόλαβε να σταματήσει, πάτησε φρένο», προσθέτει.

Ο οδηγός της μπετονιέρας λέει από τη μεριά του: «Είδα από τον καθρέφτη ότι έπεσε το μηχανάκι από πίσω αριστερά… και σταμάτησα».