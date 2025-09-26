Συμβαίνει τώρα:
Πάτρα: Ανήλικοι πέταξαν πυροτεχνήματα και αυγά σε μαθητές ενώ έκαναν μάθημα – Δείτε βίντεο

Οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη του σχολείου τους, ζητώντας ουσιαστική παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές και μέτρα για την προστασία τους
Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, προκαλώντας τεράστιο προβληματισμό σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Αν και υπάρχει ανοιχτή συζήτηση για τα περιστατικά bullying και τα όσα πρέπει να κάνουν τα θύματα, οι επιθέσεις δεν λένε να σταματήσουν. Το νέο επεισόδιο έγινε μεταξύ μαθητών διαφορετικών σχολείων στην Πάτρα. Ως «όπλα» τους χρησιμοποιήσαν πυροτεχνήματα.

Η επίθεση έγινε την Πέμπτη (25.09.2025) με θύματα μαθητές σε ΕΠΑΛ της Πάτρας. Οι μαθητές που φοιτούν σε κοντινό σχολείο ξεκίνησαν να τους πετούν νερά, πορτοκάλια, αυγά ακόμα και πυροτεχνήματα προκαλώντας τεράστια αναστάτωση. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν πως το περιστατικό έγινε σε ώρα αιχμής, δηλαδή ώρα που το σχολείο ήταν γεμάτος από μαθητές.

Αρκετοί μαθητές έκαναν λόγο για κλίμα εκφοβισμού που έχει επαναληφθεί στο παρελθόν. Σήμερα, οι μαθητές του ΕΠΑΛ προχώρησαν σε κατάληψη του σχολείου τους, ζητώντας ουσιαστική παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές και μέτρα για την προστασία τους.

«Έχουν ξεκινήσει από πέρυσι να μας τρομοκρατούν, μας πετούν ότι βρίσκουν, ενώ υπάρχουν φορές που μπαίνουν και μέσα στο προαύλιο μας. Εδώ και ένα χρόνο, μας λένε ότι θα λάβουν μέτρα αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Αποκορύφωμα, χθες, που μπήκαν κάποια παιδιά από τα πλάγια του σχολείου χωρίς να τους δούμε, αρχικά μας πέταξαν αυγά από πολύ κοντά και χτυπήθηκαν πολλά άτομα, ενώ στη συνέχεια έριξαν πυροτέχνημα, το οποίο το έστρεψαν προς τα πάνω μας. Πέρυσι είχε έρθει και αστυνομία αλλά δεν έγινε πάλι τίποτα», λέει στο thebest.gr εκπρόσωπος των μαθητών.

 «Εμείς φοβόμαστε, αν γίνει κάτι σοβαρό, τι θα κάνουμε; Ο διευθυντής έστειλε e-mail στους γονείς μας, ότι εμείς που κλείσαμε το σχολείο, θα πάρουμε σίγουρα απουσίες και ότι θα παρθούν για εμάς παιδαγωγικά μέτρα. Αυτό που μας απασχολεί είναι τι θα γίνει αν κάποιο παιδί χτυπήσει σοβαρά, τότε κάποιος θα ασχοληθεί μαζί μας;», συνέχισε.

