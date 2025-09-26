Ελλάδα

Πάτρα: Απίστευτο βίντεο με αυτοκίνητο να κινείται ανάποδα στην εθνική οδό προς Ρίο

Το όχημα στο φανάρι της διασταύρωσης με την οδό Διγενή, στράφηκε αριστερά, όπως κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, αποδεικνύοντας ότι μάλλον ο οδηγός μπερδεύτηκε
Όχημα κινείται ανάποδα στην Πατρών - Αθηνών

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25.09.2025) στην Πάτρα, όπου αυτοκίνητο μπήκε ανάποδα σε ρεύμα της εθνικής οδού.

Στην στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών, ένα αυτοκίνητο μπήκε ανάποδα στο ρεύμα εξόδου προς Ρίο, προκαλώντας σοκ σε διερχόμενους οδηγούς που δεν ήξεραν πως να αντιδράσουν.

Την ανάσα «κόβουν» πλάνα από βίντεο του aphxos.gr.

Το όχημα, μάλιστα, στο φανάρι της διασταύρωσης με την οδό Διγενή, στράφηκε αριστερά, όπως κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Εκτιμάται πως ο οδηγός πιθανόν μπερδεύτηκε κατά την κάθοδο από την οδό Διοδώρου.

 

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αντίστοιχο λάθος στην περιοχή, γεγονός που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για περισσότερη προσοχή στη σήμανση αλλά και μεγαλύτερη εγρήγορση από τους οδηγούς.

Τέτοιου είδους παραβάσεις ενέχουν σοβαρούς κινδύνους και μπορεί να κοστίσουν ακόμη και ανθρώπινες ζωές.

Ελλάδα
