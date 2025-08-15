Πάτρα: Αποσωληνώθηκε η 14χρονη από την Κεφαλονιά – Ζήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς που την έσωσαν

Μετά από 11 ημέρες νοσηλείας σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Πάτρας, η 14χρονη που είχε διακομιστεί εσπευσμένα από την Κεφαλονιά, αποσωληνώθηκε σήμερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Το άτυχο κορίτσι διακομίστηκε από την Κεφαλονιά στην Πάτρα με σοβαρό πρόβλημα στους αναπνευστικούς του μύες και στα άκρα της. Η «γέφυρα ζωής» που στήθηκε αποτελούνταν από 14 υγειονομικούς. Όλοι επιστρατεύτηκαν ώστε το κορίτσι να λάβει την απαραίτητη φροντίδα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου της Πάτρας.

Οι γιατροί της, κατάφεραν να εντοπίσουν την αιτία του προβλήματος υγείας της και έτσι η θεραπεία είχε άμεση ανταπόκριση. Σήμερα προχώρησαν και στην αποσωλήνωσή της καθώς η κατάσταση της υγείας της ήταν βελτιωμένη.

Το πρώτο πράγμα που ζήτησε η 14χρονη δεν ήταν άλλο από το να ευχαριστήσει τους γιατρούς της.

Το κορίτσι ζήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που της έσωσαν τη ζωή, εκφράζοντας τη συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη της.

Η κατάσταση της 14χρονης παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση αλλά οι γιατροί είναι αισιόδοξοι.

