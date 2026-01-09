Συμβαίνει τώρα:
Πάτρα: Ένας στη φυλακή και τρεις ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη των υπολοίπων τεσσάρων ανδρών που αναζητούνται
Ο 30χρονος που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στην Πάτρα

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 26χρονος που θεωρείται υπεύθυνος για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου μέσα σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα.

Την ίδια ώρα ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι άλλοι 3 κατηγορούμενοι για άμεση συνέργεια για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30 χρονου στο νυχτερινό κέντρο «Αβαντάζ» στην Πάτρα, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής 4 Ιανουαρίου.

Όπως υποστήριξαν στην απολογία τους δεν είχαν καμία συμμετοχή στον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου.

Οι κατηγορούμενοι προσήχθησαν σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Το τραγικό περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου με μια λεκτική αντιπαράθεση να μετατρέπεται σε ξυλοδαρμό.

Ξυλοδαρμός που βεβαιώνεται από τα βίντεο που έφερε στην δημοσιότητα το newsit.gr.

Στο μεταξύ, παρουσιάστηκε σήμερα στην Ασφάλεια Πατρών ακόμη ένας άνδρας που κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του 31χρονου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη των υπολοίπων τεσσάρων ανδρών που αναζητούνται.

