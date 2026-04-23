Αγία Βαρβάρα: Βίντεο – ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή κοριτσιών

Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθεί μια 19χρονη μετά από καβγά
Το σοβαρό περιστατικό έγινε το βράδυ της Τετάρτης (22/4/26) στην Αγία Βαρβάρα, όταν ένας έντονος καβγάς μεταξύ δύο νεαρών γυναικών κατέληξε σε τραυματισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 21:00, οι δύο κοπέλες –που φέρονται να γνωρίζονταν– διαπληκτίστηκαν έντονα σε δρόμο της Αγίας Βαρβάρας, με τη λογομαχία να μετατρέπεται γρήγορα σε συμπλοκή.

Στο βίντεο που παρουσιάζει το newsit.gr φαίνονται οι δύο κοπέλες να έχουν πιαστεί στα χέρια, ενώ η ένταση κορυφώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με το επεισόδιο να παίρνει ανεξέλεγκτη τροπή.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, η μία φέρεται να έσπρωξε την άλλη, με αποτέλεσμα η 19χρονη να χάσει την ισορροπία της και να πέσει πάνω σε τζαμαρία, η οποία έσπασε. Από τα θραύσματα τραυματίστηκε σοβαρά, κυρίως στο κεφάλι και τον λαιμό.

 

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε την τραυματία στο νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Θριάσιο.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

