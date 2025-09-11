Πάτρα: «Για τον θάνατό του υποψιάζομαι την μάνα, την πρώην ή την πεθερά μου» λέει ο πατέρας του 2,5 μηνών βρέφους

Το μπαλάκι των ευθυνών φαίνεται να ανταλλάσσουν για τον τραυματισμό του δεύτερου παιδιού τους, οι γονείς του 2,5 μηνών βρέφους που πέθανε το 2013 στην Πάτρα, έπειτα από 8 μέρες που έμεινε διασωληνωμένο στο νοσοκομείο του Ρίου.

Νέοι φάκελοι ανοίγουν για θανάτους παιδιών στο Καραμανδάνειο στην Πάτρα, με παθολογικά αίτια, μετά τις υποθέσεις Πισπιρίγκου και Μουρτζούκου. Μία εξ αυτών είναι και η περίπτωση του 2,5 μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα κακοποίησης αλλά την πρόφαση αναπνευστικού προβλήματος, με την ιατροδικαστική του Ανδρέα Γκότση, να αποδίδει εν τέλει τον θάνατό του σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μητέρα του 2,5 μηνών βρέφους επιμένει πως το παιδί της πέθανε από παθολογικά αίτια, ωστόσο ο πατέρας έχει αφήσει ξεκάθαρες υπόνοιες για εγκληματική ενέργεια σε βάρος του παιδιού του.

Διαφορετικές είναι όμως οι περιγραφές τους και ως προς το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ του Δεκέμβρη του 2012, στο σπίτι που το βρέφος έκανε τον εμετό με αίμα.

«Το παιδί “έφυγε” από ιογενή εγκεφαλίτιδα. Αυτό μας έχουν πει. Και αυτό γνωρίζουμε εμείς», υποστηρίζει η μητέρα του παιδιού, 13 χρόνια μετά τον θάνατό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το κράτησε η μητέρα μου. Ήταν υγιές αυτό το παιδάκι μας, έκανε εμετό με αίμα και το πήγαμε στο νοσοκομείο, κλινικά νεκρό. Εκείνο το βράδυ το κράτησε η μητέρα μου και η μητέρα μου το είχε μια χαρά, γιατί και οι παππούδες μου το είδαν και η αδελφή μου το είδε εκείνο το βράδυ, ήμασταν όλοι μαζί», είπε η μητέρα του βρέφους.

«Υποψιάζομαι ή την μάνα ή την πρώην μου ή την πεθερά μου. Δεν γίνεται, έχει ενδοκρανιακές πιέσεις. Ζήτησα εγώ πάλι ιατροδικαστική, δεν γίνεται να είναι από την πάθηση, δεν γίνεται να σπάνε αγγεία.

Έκατσε γύρω στα 20 λεπτά στο σπίτι της μαμάς της. Γυρνώντας στο σπίτι, εγώ πήγα στην κουζίνα για να του φτιάξω γαλατάκι. Δίνω το γάλα στην…, όπως έδινε η… το γάλα, ο μικρός πνίγηκε και μελάνιασε. Τον παίρνω, πηγαίνω κατευθείαν στο μπάνιο για να τον κάνω μπάνιο και συνήλθε ο μικρός», είπε ο πατέρας του βρέφους.

«Όταν βάλαμε το μωρό στο ασθενοφόρο δεν είχε καμία μελανιά»

Σε αυτό που συμφωνούν κι οι δύο γονείς είναι στο ότι κανένας από τους δύο δεν είχε δει τα σημάδια στο κορμί του παιδιού τους. Και οι δύο υποστηρίζουν πως δεν υπήρχαν όταν το μετέφεραν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων.

«Όπως έφτασε το παιδί από τα Γιάννενα στην Πάτρα, φαινόταν σαν κακοποίηση από γονείς. Μόνο που το παιδί δεν είχε καμία από εμάς και όταν το βάλαμε στο ασθενοφόρο δεν είχε καμία μελανιά. Εκεί στην Πάτρα στο νοσοκομείο είδαμε κι εμείς τις μελανιές», είπε η μητέρα.

«Αυτό το πράγμα στα Ιωάννινα, οι μώλωπες και αυτά, δεν υπήρχαν πουθενά. Το μόνο που είχε ήταν έναν μώλωπα στο στήθος όταν τον πήραμε από την γιαγιά, μία εκδορά φαινόταν, μία κοκκινίλα. Μετά είχε περισσότερες, μετά είχε και στο μέτωπο, είχε και στο στήθος το αριστερό. Δεν μπορώ να το ξεχάσω, μιλάω γι’ αυτό το πράγμα και πεθαίνω εγώ ο ίδιος», ανέφερε ο πατέρας του βρέφους.

Όπως είπε ο ίδιος μιλώντας στο Live News: «Όταν “έφυγε” ο μικρός από τη ζωή, ο Παναγιωτάκης, ήμασταν στην Πάτρα. Είχα νοικιάσει ένα σπίτι για να μένουμε εκεί, γιατί πηγαίναμε πρωί – απόγευμα να δούμε τον μικρό και με το που “φεύγει” από τη ζωή ο μικρός, έρχεται η μάνα της στο σπίτι αυτό που είχα εγώ νοικιασμένο.

Δεν γίνεται τώρα τον μικρό, να τον τρέχουμε όλη τη ζωούλα που έζησε, 2,5 μηνών, να είμαστε στο νοσοκομείο και ξαφνικά να πηγαίνει στην πεθερά μου και μετά από εκεί κατευθείαν στο νοσοκομείο. (Η μητέρα των παιδιών) Φοβάται τους δικούς της πολύ απλά», σημειώνει.

Στην ερώτηση αν πιστεύει ότι γονείς της συζύγου του χτύπησαν το βρέφος, απάντησε: «Ναι. Άμα διαβάσεις τις δικογραφίες τότε που έχουνε δοθεί και η ίδια η (μητέρα των παιδιών) το λέει, ότι “μπορεί να το έχει κάνει και η μάνα μου”».

Αντιφάσεις και για το δεύτερο παιδί

Οι δύο γονείς ρίχνουν ευθύνες ο ένας στον άλλον και για τον τραυματισμό του δεύτερου παιδιού της. Η μάνα ισχυρίζεται πως η 2,5 μηνών κόρη της έσπασε κόκκαλο στο πόδι της όταν ο πατέρας την πλάκωσε κατά λάθος στον ύπνο, ενώ ο πατέρας λέει ακριβώς το αντίθετο.

«Δεν έγιναν έτσι κι έχω καταθέσει και κάποια χαρτιά. Εγώ ήμουν πάντα για δουλειά, με τον κουμπάρο μου, και γυρνώντας στο σπίτι είδα την μικρή να έχει μία γάζα στο ποδαράκι της και της λέω ‘τι έγινε εκεί;’, μου λέει ‘την πάτησα εγώ κατά λάθος στον ύπνο’», είπε ο πατέρας.

Ο πατέρας καταγγέλλει στο Live News πως η 33χρονη πρώην γυναίκα του χτυπούσε τα παιδιά της, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως το κάταγμα στο πόδι δεν ήταν το μοναδικό χτύπημα που είχε η κόρη τους.

«Αλλά δεν είναι μόνο το ένα τραύμα, είχε και άλλο τραύμα. Ήταν στο αυτάκι της, με 9 ράμματα. Κατά λάθος, της κουνήθηκε το μωρό και την έβαλε στο καρότσι και έτσι όπως κουνήθηκε το μωρό, της έσκισε το αυτί στο σίδερο του καροτσιού», τόνισε.

Σημειώνεται πως ο σύζυγος έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί για ενδοοικογενειακή βία μετά από καταγγελία της συζύγου του. «Έχω και σπασμένα πλευρά. Έχω και σημάδια σε όλο μου το κορμί, η αδερφή μου με βοήθησε να σταθώ όρθια», έχει καταγγείλει η ίδια.