Πάτρα: Η 86χρονη γειτόνισσα με τον θάνατό της έσωσε την 8χρονη – «Την έσπρωξε για να μην πέσει πάνω της η μηχανή»

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 29 Αυγούστου, όταν μοτοσυκλέτα παρέσυρε μια 86χρονη γυναίκα και την 8χρονη που τη συνόδευε.

Η 86χρονη Τιτίκα Βασιλοπούλου, έχασε ακαριαία τη ζωή της, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένο στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων μετά το τροχαίο δυστύχημα που συγκλονίζει την Πάτρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μικρή Μαρία σώθηκε χάρη στην 86χρονη γειτόνισσα που πολλές φορές φρόντιζε τα παιδιά της οικογένειας. Όπως δήλωσε ο πατέρας στο flamis.gr «έσπρωξε την κόρη μου στο κράσπεδο και έτσι σώθηκε το παιδί. Έγινε η ασπίδα να σωθεί η Μαρία μου».

Ο πατέρας της 8χρονης περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε την ζωή της για να σώσει την κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 η ώρα το βράδυ στο νότιο πάρκο στο ύψος της Μαξίμου.

Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου. Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο επιτόπου, ενώ το παιδί μου έχει κάποια σπασίματα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκλονισμένος, πρόσθεσε στο flamis.gr: «Έσωσε με το θάνατό της την κόρη μου».



Παράλληλα με ανάρτησή του στο Facebook ο πατέρας γράφει χαρακτηριστικά, συνοδεύοντάς την και με φωτογραφίες από το σημείο «αυτό είναι το αίμα της κόρης μου». Όπως γράφει, για την ηλικιωμένη «θυσίασε την ζωή της για να σώσει την εφτάχρόνη κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 η ώρα το βράδυ στο νότιο πάρκο στο ύψος της Μαξίμου ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου.

Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο επιτόπου ενώ το παιδί μου έχει κάποια σπασίματα. Όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε για τον ασυνείδητο οδηγό ο οποίος κρατείται αυτή τη στιγμή παρακαλώ στείλτε μου ένα προσωπικό μήνυμα».

Η γυναίκα, που δεν ήταν συγγενής αλλά γειτόνισσα της οικογένειας, συνήθιζε να πηγαίνει βόλτα τα παιδιά και είχε την εμπιστοσύνη τους. Εκείνο το βράδυ βρέθηκε στο μοιραίο σημείο μαζί με την 8χρονη.

Η Τροχαία συνέλαβε τον 46χρονο οδηγό της μοτοσυκλέτας, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είχε παραβιάσει νωρίτερα κόκκινο φανάρι και στη συνέχεια επιτάχυνε πριν χτυπήσει την ηλικιωμένη και το παιδί.

Οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος συνεχίζονται.