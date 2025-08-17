Πάτρα: Μαχαίρωσαν και λήστεψαν 29χρονη Βραζιλιάνα – Στο νοσοκομείο το θύμα, συνελήφθη 30χρονη

Στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πάτρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα μία 29χρονη από τη Βραζιλία που έπεσε θύμα ληστείας και δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.

Το σοβαρό επεισόδιο έγινε στην οδό Νόρμαν στην Πάτρα. Μετά από έρευνα που έγινε από τις αρχές, φάνηκε πως η 29χρονη δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μία 30χρονη, επίσης Βραζιλιάνα. Για την υπόθεση κατηγορείται ένας ακόμη άνδρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν δεχθεί τις μαχαιριές, κυρίως στα χέρια, οι 2 κατηγορούμενοι φέρεται πως της έκλεψαν και 1.500 ευρώ, αναφέρει το tempo24news.gr.

Αφού το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, γιατροί και νοσηλευτές ενημέρωσαν την αστυνομία. Τότε οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 30χρονη ενώ ο άνδρας αναζητείται.

Και οι 2 κατηγορούνται για ληστεία.