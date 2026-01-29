Πάτρα: Μεθυσμένος νεαρός τα έκανε λίμπα στην Παιδιατρική Κλινική του Ρίου

Στη σύλληψη ενός 22χρονου Ρομά προχώρησαν οι Αρχές στην Πάτρα καθώς προκάλεσε ζημιές στην Παιδιατρική Κλινική του Ρίου τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/01/2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο δράστης κι ενώ βρισκόταν έξω από την Παιδιατρική Κλινική του Ρίου στην Πάτρα σε κατάσταση μέθης, προκάλεσε φθορές σε τοίχο, φώναζε, διαταράσσοντας την λειτουργία της κλινικής και των νοσηλευόμενων παιδιών.

Μάλιστα, είχε θέσει σε λειτουργία συσκευή ήχου παίζοντας μουσική στη διαπασών!

Ο νεαρός κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πατρών.