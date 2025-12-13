Συμβαίνει τώρα:
Πάτρα: Οδηγός μηχανής τραυματίστηκε μετά από τροχαίο με διανομέα – Έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε σταθμευμένο όχημα

Ο νεαρός οδηγός που φορούσε κράνος ασφαλείας, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο έχοντας ευτυχώς τις αισθήσεις του
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία νεαρό οδηγό μηχανής συνέβη το Σάββατο (13.12.2025) στην Πάτρα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Παπαφλέσσα και Ναυαρίνου, στην Πάτρα, όπου διανομέας φαγητού συγκρούστηκε με διερχόμενη μηχανή την οποία οδηγούσε ένας νεαρός.

Σύμφωνα με το Temp24.gr, ευτυχώς ο νεαρός οδηγός φορούσε κράνος, αφού μετά την σύγκρουση έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε σταθμευμένο ΙΧ.

Στη συνέχεια περνώντας στην απέναντι πλευρά του δρόμου να χτυπήσει σε πεζοδρόμιο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η ομάδα ΔΙΑΣ.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ είχε τις αισθήσεις του.

