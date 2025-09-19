Πάτρα: «Πήγαμε να βοηθήσουμε και βρεθήκαμε στη φυλακή» λένε οι δύο φίλοι που είχαν συλληφθεί για τη φωτιά στο Γηροκομειό

Την περιπέτειά τους εξιστορούν ο 21χρονος και ο 25χρονος, οι οποίοι είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά που είχε εκδηλωθεί πριν από περίπου έναν μήνα στην Πάτρα στην περιοχή του Γηροκομειού και χθες (σ.σ. 18.09.2025) αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πρώτος είχε συλληφθεί για τη φωτιά στην Πάτρα ο 25χρονος και μετά ο 21χρονος φίλος του, οι οποίοι μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή είχαν οδηγηθεί στις φυλακές.

Στη συνέχεια οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο νεαρών προσκόμισαν νέα στοιχεία στη Δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα ο ανακριτής να αποφασίσει θετικά για την αποφυλάκισή τους, έπειτα από σχετική εισήγηση της εισαγγελέως.

Τόσο στον 25χρονο όσο και στον 21χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης της εξόδου από τη χώρα, της παρουσίας μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης.

Αργά χθες το βράδυ, οι δύο εθελοντές, μετά τις αποφυλακίσεις τους για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Γηροκομείο της Πάτρας, συναντήθηκαν για πρώτη φορά, μετά από 36 ημέρες και μίλησαν στον Alpha.

«Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλον»

Οι δύο φίλοι βρίσκονταν σε διαφορετικές φυλακές και μετά την αποφυλάκιση συναντήθηκαν σε έναν παράδρομο της Εθνικής Οδού και αγκαλιάστηκαν.

Η φιλία τους «δεν πάει πιο πάνω», είπε ο ένας στην κάμερα του Alpha για να συμπληρώσει ο άλλος πως «ήταν και από πριν». «Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο, γιατί ήμασταν ενωμένοι, εντάξει δεν πάει πιο πάνω», σημείωσε.

Ο Λουκιανός έλεγε στην Ασφάλεια Πατρών πως ήταν με τον Ίωνα, αλλά δεν του είχαν πάρει κατάθεση. Όταν πήγε να καταθέσει στην ανακρίτρια συνελήφθη.

«Πέρα το ότι είναι αδελφικός μου φίλος, για τον κάθε αθώο θα πήγαινα», δήλωσε ο Λουκιανός. Από την πλευρά του ο Ίωνας αποκάλυψε πως εκείνη τη στιγμή: «του είπα ”μάλλον δεν έπρεπε να έχεις πάει, θα έμπλεκες”».

«Του είπα ”μην ξαναπείς τέτοια κουβέντα, δεν υπάρχει περίπτωση”. Το ίδιο θα έκανε και για εμένα δεν θα το σκεφτόταν δεύτερη φορά», ανέφερε ο Λουκιανός.

Οι δύο νέοι δηλώνουν πως δεν θα σταματήσουν τον εθελοντισμό. «Παρά την αδικία, από την καρδιά μου το έκανα, δεν θα μου το αλλάξουν. Και φυλακή που με βάλανε δεν αλλάζει. Το έκανα από την ψυχή μου και πήγαμε να βοηθήσουμε», σημειώνει ο Λουκιανός και στέλνει μήνυμα στους εθελοντές:

«Να μη σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει, παρά την αδικία που έγινε και που έχει γίνει και πιο παλιά που έμαθα από γνωστό πως έκατσε 11 μήνες ο άνθρωπος, εμείς πάλι καλά φύγαμε και νωρίς», καταλήγει ο Λουκιανός.