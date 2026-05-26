Λασίθι: Κομμάτι από πύραυλο ρωσικής κατασκευής του Στρατού Ξηράς, το μεταλλικό αντικείμενο που βρέθηκε σε παραλία

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης (26.05.2026) όταν ψαράδες βρήκαν ναυτική νάρκη σε παραλία της Ελούντας στο Λασίθι. Σύμφωνα με πηγές του Στρατού Ξηράς, δεν εγκυμονεί κίνδυνο και τελικά πρόκειται για κομμάτι από πύραυλο.

Μέρος από βληθέντα πύραυλο του αντιαεροπορικού οπλικού συστήματος OSA-AK είναι το μεταλλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή στην Ελούντα στο Λασίθι.

Αρχικά, πληροφορίες του ekriti.gr είχαν αναφέρει πως πρόκειται για ουκρανική νάρκη.

Πρόκειται για απάρτιο από βληθέντα πύραυλο του αντιαεροπορικού οπλικού συστήματος OSA – AK, σύμφωνα με πηγές του Στρατού Ξηράς.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο σύστημα είναι ρωσικής κατασκευής και χρησιμοποιείται από τον Στρατό Ξηράς από το 1992.

Η αντιμετώπιση του ευρήματος έχει αναληφθεί από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και, σύμφωνα με πηγές του Στρατού Ξηράς, δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

