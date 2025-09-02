Πάτρα: Στην ανακρίτρια για να απολογηθεί ο 46χρονος που προκάλεσε το τροχαίο με τη νεκρή 86χρονη

Στην ανακρίτρια οδηγήθηκε στις 11:00 το πρωί της Τρίτης (2.9.25) ο 46χρονος οδηγός της μηχανής που το βράδυ της περασμένης Παρασκευής προκάλεσε τροχαίο στην Πάτρα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια 86χρονη και να τραυματιστεί το 8χρονο κοριτσάκι που συνόδευε η ηλικιωμένη.

Ο 46χρονος οδηγός της μηχανής που έπεσε πάνω στην 86χρονη και στο κοριτσάκι έφτασε το πρωί στα δικαστήρια της Πάτρας προκειμένου να απολογηθεί.

Σύμφωνα με το tempo24, ο 46χρονος θα έχει και τη νομική στήριξη από δικηγόρο της Αθήνας.

Την ίδια ώρα, η Πάτρα θα αποχαιρετά την «ηρωίδα γιαγιά», καθώς στον Άγιο Γεράσιμο θα τελεστεί η κηδεία της, στην γειτονιά που ζούσε δεκαετίες και όλοι την γνώριζαν.

Στο μεταξύ εξιτήριο από το Καραμανδάνειο νοσοκομείο της Πάτρας, όπου νοσηλευόταν, έλαβε το 8χρονο κοριτσάκι που σώθηκε χάρις στην αυτοθυσία της 85χρονης που έκανε «ασπίδα» το κορμί της για να την προστατεύσει.