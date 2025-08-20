Πάτρα: Συγκεντρώνουν υπογραφές για την αποφυλάκιση των δύο ανδρών που κατηγορούνται για εμπρησμό στο Γηροκομείο

Υπογραφές με σκοπό την άμεση αποφυλάκιση του 25χρονου και του 21χρονου, που κατηγορούνται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου, στην Πάτρα, την Τετάρτη 13 Αυγούστου, συγκεντρώνονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Σύμφωνα με το δημιουργό της πλατφόρμας, στους δύο άνδρες, ηλικίας 25 και 21 ετών, αντί να αναγνωριστεί η προσφορά τους στην κατάσβεση της φωτιάς, συνελήφθησαν και κατηγορούνται άδικα για εμπρησμό.

Οι δύο άνδρες, που φέρονται να εμπλέκονται στην καταστροφική φωτιά στην Αχαΐα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγήθηκαν στη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, μετά από έρευνες της αστυνομίας, καθώς φέρεται να είναι εκείνος που προκάλεσε τη φωτιά.

Ο 21χρονος φίλος του, ο οποίος φέρεται να ήταν ο οδηγός της μηχανής με την οποία ο 25χρονος έφτασε στο σημείο, εμφανίστηκε την περασμένη Δευτέρα (18/08/2025) στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Ανακρίτρια έκρινε πως ο 21χρονος είναι ύποπτος φυγής, με αποτέλεσμα να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Ο νεαρός συνελήφθη άμεσα και του αποδόθηκε κατηγορία για εμπρησμό από κοινού με τον 25χρονο.

Φωτογραφικά ντοκουμέντα δείχνουν τους δύο νεαρούς να μοιράζουν νερά σε πολίτες την ώρα της φωτιάς και έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με τους συνηγόρους υπεράσπισης του 21χρονου να κάνουν λόγο για «παράδοξη» σύλληψη, επισημαίνοντας ότι ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε αυτοβούλως και παρέδωσε την ταυτότητά του.

Το ψήφισμα έχει αποδέκτες τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Το ψήφισμα

Πριν λίγες ημέρες, μια καταστροφική πυρκαγιά χτύπησε την Πάτρα, προκαλώντας την μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή στην ιστορία της πόλης και προξενώντας τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο.

Μέσα στο χάος, δύο νέοι άνθρωποι όπως και χιλιάδες συμπολίτες τους στάθηκαν εθελοντικά στην πρώτη γραμμή, προσπαθώντας να βοηθήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Κι όμως, αντί να αναγνωριστεί η προσφορά τους, συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν άδικα για εμπρησμό, με μοναδικό «στοιχείο» 4 αμφιλεγόμενων φωτογραφιών και την κατάθεση ενός ανθρώπου που παρουσιάστηκε ως «φωτογράφος».

– Αυτόπτες μάρτυρες –ανάμεσά τους και ένστολος– κατέθεσαν υπέρ των δύο εθελοντών.

– Το επίσημο πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής (ΔΑΕΕ) είναι σαφές: η φωτιά στο σημείο δεν προήλθε από εμπρησμό, αλλά από “κηλίδωση”, δηλαδή καύτρα που μεταφέρθηκε από το κύριο μέτωπο της φωτιάς.

Παρά τα αδιάσειστα στοιχεία, οι δύο νέοι οδηγήθηκαν σε προφυλάκιση και κινδυνεύουν να παραμείνουν στη φυλακή για έως και 16 μήνες μέχρι τη δίκη τους.

Μιλάμε για μια κραυγαλέα αδικία που καταστρέφει τις ζωές δύο νέων ανθρώπων και στέλνει ένα επικίνδυνο μήνυμα σε κάθε εθελοντή αυτής της χώρας.

Ζητούμε:

1. Την άμεση αποφυλάκιση των δύο εθελοντών.

2. Την άμεση και δίκαιη εκδίκαση της υπόθεσης.

3. Την απόδοση ευθυνών σε όσους με ψευδείς μαρτυρίες συνέβαλαν στη συκοφαντία και την ψυχική τους εξόντωση.

Η αλήθεια δεν μπορεί να μένει φυλακισμένη.

Στηρίξτε με την υπογραφή σας – για τη δικαιοσύνη, για την αλήθεια, για την αξιοπρέπεια.