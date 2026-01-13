Πάτρα: Τα σκοτεινά σημεία της εξαφάνισης της 16χρονης – Αγόρασε 2ο κινητό και πούλησε κοσμήματα πριν ταξιδέψει στην Αθήνα

Εντείνεται η αγωνία για την 16χρονη Λόρα η οποία παραμένει εξαφανισμένη για 5η ημέρα (13.01.2026). Οι γονείς της την αναζητούν σε όλη την Πάτρα ενώ οι αρχές «χτενίζουν» του Ζωγράφου όπου φέρεται η ανήλικη πως «κρύφτηκε» από την ημέρα που εγκατέλειψε το σπίτι της. Στο επίκεντρο των ερευνών είναι η συνάντηση που είχε η ανήλικη με τον μυστήριο άνδρα, λίγο πριν την εξαφάνισή της αλλά και η πώληση κοσμημάτων της για να μαζέψει χρήματα.

Οι αστυνομικοί αναζητούν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, από τη στιγμή που η ανήλικη αποβιβάζεται από το ταξί στου Ζωγράφου. Ο οδηγός που παρέλαβε την Λόρα από την Πάτρα έχει καταθέσει ήδη στις αρχές για την εξαφάνισή της αποκαλύπτοντας τα όσα έκανε το παιδί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Πληροφορίες του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του STAR αναφέρουν πως η 16χρονη λίγο πριν φύγει από το Ρίο, είχε πουλήσει τα κοσμήματά της ενεχυροδανειστήριο ώστε να μαζέψει λεφτά. Μάλιστα αγόρασε 2ο κινητό τηλέφωνο από συμμαθήτριά της ενώ, πριν εξαφανιστεί και φρόντισε να διαγράψει τα social media της.

Οι γονείς της διαπίστωσαν πως πέρα από κάποια ρούχα, από το δωμάτιό της λείπει και το διαβατήριό της. Υπάρχουν πληροφορίες πως η 16χρονη έλεγε σε φίλους της ότι έχει έναν αδελφό στη Γερμανία που δεν έχει γνωρίσει και θέλει πολύ να τον δει.

Η συνάντηση με τον μυστήριο άνδρα

Μόλις μία ημέρα μετά την εξαφάνισή της, οι αρχές βρήκαν βίντεο από κάμερα ασφαλείας φούρνου της περιοχής που δείχνει την Λόρα να συναντιέται με έναν άνδρα περίπου 60 χρόνων.

Στα πλάνα φαίνεται η 16χρονη να παίρνει κάτι από τον άνδρα ενώ εκείνος κάνει κίνηση λες και μετρά χρήματα. Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα εξετάζουν μήπως ο άνδρας της πούλησε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα μιας και ως ανήλικη δεν μπορεί να ταξιδέψει με αεροπλάνο.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον άνδρα μέσα από τις πινακίδες του αυτοκινήτου του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η 16χρονη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα προσαρμογής μιας και είχε εγκατασταθεί στην Ελλάδα με την οικογένειά της, τα τελευταία 3 χρόνια.

Η οικογένεια καλεί όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με τη Λόρα ή την έχει δει μετά την ημέρα της εξαφάνισής της να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές. Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στη γραμμή για τις εξαφανίσεις: 116000 (24 ώρες το 24ωρο).