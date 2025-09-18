Ελλάδα

Παύλος Φύσσας: Ένταση και δακρυγόνα στην Πάτρα στην πορεία για την επέτειο της δολοφονίας του

Στην πορεία για τον Παύλο Φύσσα στην Πάτρα συμμετέχουν σύλλογοι φοιτητών και ομάδες αντιεξουσιαστών
Παύλος Φύσσας
Ένταση στην πορεία στη μνήμη του Παύλου Φύσσα στην Πάτρα / πηγή tempo24.news

Δακρυγόνα στην πορεία για τον Παύλο Φύσσα στην Πάτρα λίγα λεπτά πριν τις 8 μ.μ. της Πέμπτης (18.09.2025), καθώς συμπληρώθηκαν 12 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά στο Κερατσίνι.

Σύμφωνα με το tempo24.news, στην πορεία για τον Παύλο Φύσσα, των συλλόγων, φοιτητών και αντιεξουσιαστών στην Πάτρα επικράτησε ένταση.

Αστυνομικοί ακολουθούσαν σε μικρή απόσταση τους διαδηλωτές, γεγονός το οποίο προκάλεσε την αντίδρασή τους και οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. απάντησαν με δακρυγόνα.

Παύλος Φύσσας

Η κεντρική πορεία έγινε από το Κερατσίνι προς τη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εθνική Πινακοθήκη: Το δικαστήριο απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα για την απαγόρευση της έκθεσης «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου»
Τετρακόσιοι και πλέον πιστοί ζητούσαν να τοποθετηθεί πινακίδα που να προειδοποιεί τους επισκέπτες για το ενδεχόμενο προσβολής της προσωπικότητάς τους
Έκθεση «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου» στην Εθνική Πινακοθήκη
Newsit logo
Newsit logo