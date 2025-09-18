Παύλος Φύσσας: Ένταση και δακρυγόνα στην Πάτρα στην πορεία για την επέτειο της δολοφονίας του

Δακρυγόνα στην πορεία για τον Παύλο Φύσσα στην Πάτρα λίγα λεπτά πριν τις 8 μ.μ. της Πέμπτης (18.09.2025), καθώς συμπληρώθηκαν 12 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά στο Κερατσίνι.

Σύμφωνα με το tempo24.news, στην πορεία για τον Παύλο Φύσσα, των συλλόγων, φοιτητών και αντιεξουσιαστών στην Πάτρα επικράτησε ένταση.

Αστυνομικοί ακολουθούσαν σε μικρή απόσταση τους διαδηλωτές, γεγονός το οποίο προκάλεσε την αντίδρασή τους και οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. απάντησαν με δακρυγόνα.

Η κεντρική πορεία έγινε από το Κερατσίνι προς τη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.