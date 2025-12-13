Παύλος Μαρινάκης και Μαρία Αγγελικούση στην κορυφή της Lloyd’s List: Οι 17 Έλληνες στους κορυφαίους 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η Μαρία Αγγελικούση συγκαταλέγονται στους κορυφαίους Έλληνες εφοπλιστές που περιλαμβάνονται στη λίστα των 100 πιο επιδραστικών προσωπικοτήτων της παγκόσμιας ναυτιλίας για το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκδοση One Hundred People της βρετανικής Lloyd’s List.

Ισχυρό και πολυδιάστατο αποτύπωμα καταγράφει και το 2025 η ελληνική ναυτιλία στη διεθνή σκηνή, με 17 προσωπικότητες να περιλαμβάνονται στη λίστα One Hundred People της βρετανικής Lloyd’s List, η οποία αποτυπώνει τους ανθρώπους που επηρέασαν καθοριστικά τις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές την τελευταία χρονιά. Στις κορυφαίες θέσεις ξεχωρίζουν η Μαρία Αγγελικούση και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας σε έναν κλάδο που βρίσκεται στο επίκεντρο γεωπολιτικών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών ανακατατάξεων.

Στην κορυφή ο Ντόναλντ Τραμπ

Στην πρώτη θέση της λίστας κατατάσσεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο η Lloyd’s List χαρακτηρίζει ως τον πιο επιδραστικό παράγοντα για τη ναυτιλία το 2025.

Η πολιτική του ατζέντα επηρέασε άμεσα τις θαλάσσιες μεταφορές, μέσω της επιβολής εκτεταμένων δασμών, λιμενικών τελών, κυρώσεων κατά Ιράν και Ρωσίας, αλλά και στρατιωτικών παρεμβάσεων στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, καθοριστική υπήρξε η παρέμβασή του στο πλαίσιο Net-Zero Framework, καθώς και η προσπάθεια αναβίωσης της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας.

Μαρία Αγγελικούση – Όμιλος Αγγελικούση (8η θέση)

Η Μαρία Αγγελικούση σημείωσε σημαντική άνοδο, καταλαμβάνοντας την 8η θέση από τη 12η το 2024, αποτελώντας την υψηλότερη ελληνική παρουσία στη λίστα. Υπό την καθοδήγησή της, ο Όμιλος Αγγελικούση ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη συμφωνία στην ιστορία του, με εξαγορά μεγάλης εταιρείας μεταφοράς πετρελαίου, ενισχύοντας περαιτέρω την ήδη δεσπόζουσα θέση του σε δεξαμενόπλοια, πλοία ξηρού φορτίου και LNG carriers.

Η ίδια αναγνωρίζει ότι το σημερινό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αστάθεια, εμπορικούς πολέμους, αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία και καθεστώτα κυρώσεων. Ωστόσο, παραμένει σταθερή στη διαχρονική φιλοσοφία του ομίλου, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, την αξιοπιστία και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Παρά τον έντονο διεθνή χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του ομίλου, η Αγγελικούση τονίζει διαρκώς ότι «η καρδιά μας θα είναι πάντα στην Ελλάδα», διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με την ελληνική ναυτιλιακή παράδοση. Η διοίκησή της συνδυάζει συνέχεια και ανανέωση, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του στόλου και την προετοιμασία για την ενεργειακή μετάβαση.

Βαγγέλης Μαρινάκης – Capital Group (10η θέση)

Εντυπωσιακή άνοδο κατέγραψε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος βρέθηκε στη 10η θέση από τη 16η την προηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο εντός της πρώτης δεκάδας.

Η Capital Group εξελίχθηκε την τελευταία διετία σε μία από τις πλέον διαφοροποιημένες και τεχνολογικά προηγμένες ναυτιλιακές πλατφόρμες παγκοσμίως.

Ο όμιλος ακολουθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική απανθρακοποίησης, η οποία περιλαμβάνει τόσο άμεσες λύσεις — όπως πλοία διπλού καυσίμου και συστήματα ηλεκτροδότησης από την ξηρά — όσο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, με μελέτες για πυρηνική πρόωση μηδενικών εκπομπών.

Σε συνεργασία με το MIT Maritime Consortium και τον νηογνώμονα ABS, η Capital ολοκλήρωσε την πρώτη λεπτομερή ανάλυση σκοπιμότητας για τη μετατροπή πλοίων σε πυρηνοκίνητα, αναδεικνύοντας τη φιλοδοξία της να τοποθετήσει τη ναυτιλία ως μέρος της λύσης στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.

Με στόλο 163 πλοίων συνολικής χωρητικότητας περίπου 13 εκατ. dwt και 95 πλοία υπό παράδοση έως το 2028, η Capital επένδυσε μόνο το 2025 σε περισσότερα από 40 νέα πλοία αξίας 4,7 δισ. δολαρίων, ενώ παράλληλα προχώρησε σε πωλήσεις παλαιότερων πλοίων άνω του 1 δισ. δολαρίων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην εκπαίδευση των πληρωμάτων, με το νέο εκπαιδευτικό κέντρο της Capital στη Χίο, το οποίο διαθέτει τον πρώτο προσομοιωτή γέφυρας εκτεταμένης πραγματικότητας στην Ευρώπη.

Ισχυρή συνέχεια ελληνικών παρουσιών

Σημαντικές θέσεις καταλαμβάνουν επίσης:

Γιώργος Οικονόμου (13η) , με την TMS Group να επεκτείνεται δυναμικά στα containerships LNG διπλού καυσίμου.

Γιώργος Προκοπίου (14η) , με ηγετική παρουσία σε LNG και δεξαμενόπλοια και έμφαση σε ρεαλιστικές λύσεις απανθρακοποίησης.

Μελίνα Τραυλού (26η) , η οποία ενισχύει τον θεσμικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Αγγελική Φράγκου (29η) , με τη Navios να αποτελεί υπόδειγμα διαφοροποίησης και στρατηγικής ανθεκτικότητας.

Κωστής Κωνσταντακόπουλος (40η) , που μετέτρεψε την Costamare σε πολυδιάστατο όμιλο με ισχυρό χρηματοδοτικό σκέλος.

Σεμίραμις Παληού (52η) , με δυναμική εξωστρέφεια, πράσινες επενδύσεις και ανανέωση της HELMEPA.

Νίκος Τσάκος (56η) , με ιστορικά deals και μακροχρόνιες ναυλώσεις υψηλής αξίας.

Πίτερ Λιβανός (60η) , με πρωτοβουλίες σε LNG, υδρογόνο και CO₂ logistics.

Γιώργος Λογοθέτης (67η) , που επενδύει στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.

Πέτρος Παππάς (80η) , επικεφαλής της μεγαλύτερης εισηγμένης dry bulk εταιρείας στις ΗΠΑ.

Σωτήρης Ράπτης (88η) και Έλπη Πετράκη (91η), με καθοριστικό θεσμικό ρόλο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η λίστα της Lloyd’s List για το 2025 επιβεβαιώνει ότι η ελληνική ναυτιλία δεν περιορίζεται στην ισχύ του στόλου της, αλλά ασκεί επιρροή σε στρατηγικό, τεχνολογικό και θεσμικό επίπεδο.

Σε μια εποχή αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και επιταχυνόμενης ενεργειακής μετάβασης, οι Έλληνες εφοπλιστές και θεσμικοί εκπρόσωποι συνεχίζουν να διαμορφώνουν τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο.