Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Πειραγμένες αντλίες σε βενζινάδικα: Σήμερα απολογούνται οι 2 τελευταίοι κατηγορούμενοι

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε χθες και ο 43χρονος φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος
βενζίνη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Προφυλακίστηκαν χθες (25/1/2026) οι 6 από τους 11 κατηγορούμενους για το κύκλωμα πειραγμένων αντλιών σε βενζινάδικα, μετά από μαραθώνια διαδικασία απολογιών και σήμερα (26/1/2026) αναμένεται να απολογηθούν οι δύο τελευταίοι.

Μετά την χθεσινή απολογία του, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 43χρονος φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος της επιχείρησης στα βενζινάδικα, οποίος φέρεται -μέσω παράνομου λογισμικού- να εξαπατούσε καταναλωτές σε 20 πρατήρια υγρών καυσίμων.

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο φερόμενος ως στενότερος συνεργάτης του. Οι υπόλοιποι 5 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Κατά περίπτωση, τους επιβλήθηκαν οι όροι της υποχρεωτικής εμφάνισης σε ΑΤ και της καταβολής εγγυοδοσίας 10.000. Σήμερα απολογούνται οι δύο τελευταίοι κατηγορούμενοι.

Και οι 13 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για σωρεία κακουργημάτων, όπως για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συμμετοχή σε αυτή, διακεκριμένη απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου και ιδιωτών άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, αλλοίωση στο σύστημα εισροών- εκροών, διακεκριμένη παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
114
98
94
73
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα και επίσημα από σήμερα η καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή – Έρευνα από το υπουργείο Παιδείας κατά παντός υπευθύνου
Με εντολή της υπουργού Παιδείας έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης
Η καθηγήτρια από τις Σέρρες
Σέρρες: Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων από τη Δευτέρα η εκπαιδευτικός που φίμωσε μαθητή – Εξηγήσεις ζητάει η υπουργός Παιδείας
Η Σοφία Ζαχαράκη ζητάει εξηγήσεις για την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή στις Σέρρες 5
Newsit logo
Newsit logo