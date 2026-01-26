Πειραγμένες αντλίες σε βενζινάδικα: Σήμερα απολογούνται οι 2 τελευταίοι κατηγορούμενοι

Προφυλακίστηκαν χθες (25/1/2026) οι 6 από τους 11 κατηγορούμενους για το κύκλωμα πειραγμένων αντλιών σε βενζινάδικα, μετά από μαραθώνια διαδικασία απολογιών και σήμερα (26/1/2026) αναμένεται να απολογηθούν οι δύο τελευταίοι.

Μετά την χθεσινή απολογία του, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 43χρονος φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος της επιχείρησης στα βενζινάδικα, οποίος φέρεται -μέσω παράνομου λογισμικού- να εξαπατούσε καταναλωτές σε 20 πρατήρια υγρών καυσίμων.

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο φερόμενος ως στενότερος συνεργάτης του. Οι υπόλοιποι 5 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Κατά περίπτωση, τους επιβλήθηκαν οι όροι της υποχρεωτικής εμφάνισης σε ΑΤ και της καταβολής εγγυοδοσίας 10.000. Σήμερα απολογούνται οι δύο τελευταίοι κατηγορούμενοι.

Και οι 13 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για σωρεία κακουργημάτων, όπως για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συμμετοχή σε αυτή, διακεκριμένη απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου και ιδιωτών άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, αλλοίωση στο σύστημα εισροών- εκροών, διακεκριμένη παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.