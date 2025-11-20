Ελλάδα

Πειραιάς: 34χρονος επιτέθηκε με βίαιο τρόπο και έκλεψε οδηγό ταξί – Αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κλοπή και σωματική βλάβη
Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε χθες το μεσημέρι (19.11.2025) στον Πειραιά, όταν 34χρονος ημεδαπός επιτέθηκε και χτύπησε άσχημα οδηγό ενός ταξί, ενώ ακόμα προκάλεσε και σημαντικές ζημιές στο όχημά του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο 34χρονος μπήκε στο ταξί, που οδηγούσε 51χρονος ημεδαπός οδηγός, απαιτώντας να μεταφερθεί άμεσα στον προορισμό του.

Ωστόσο, ο οδηγός αρνήθηκε, εξηγώντας ότι το όχημα ήταν ήδη μισθωμένο μέσω εφαρμογής από άλλον πελάτη, μια απάντηση που εξόργισε τον δράστη.

Ο 34χρονος απείλησε και εξύβρισε τον οδηγό, προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό του οχήματος, ενώ αφαίρεσε και χρηματικό ποσό από τον επαγγελματία. Ακολούθως, τον γρονθοκόπησε, κορυφώνοντας την επιθετική του συμπεριφορά.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έσπευσαν στο σημείο μετά από κλήση, εντόπισαν τον κατηγορούμενο. Κατά τη διαδικασία ακινητοποίησης, σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας επέδειξε επιθετική στάση και απέναντι στους αστυνομικούς.

Ο δράστης συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κλοπή και σωματική βλάβη.

Ελλάδα
