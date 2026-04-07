Πειραιάς: Αποσωληνώθηκε το κορίτσι που το δάγκωσε σκύλος – Βελτιώνεται η κατάστασή της

Ευχάριστα νέα για την πορεία της υγείας του μικρού κοριτσιού που δέχθηκε άγρια επίθεση από σκύλο στην περιοχή του Πειραιά, με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Το περιστατικό της επίθεσης από σκύλο, συνέβη χθες (06.04.2026) το απόγευμα στον Πειραιά και το παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μικρή εισήχθη αρχικά στη Νευροχειρουργική Κλινική και αμέσως οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Η επέμβαση, διήρκησε περισσότερες από τέσσερις ώρες, καθώς τα τραύματα, ιδιαίτερα στο τριχωτό της κεφαλής και στα μάγουλα, ήταν βαθιά και εκτεταμένα.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, η κατάσταση του παιδιού κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή. Διασωληνώθηκε, παρουσίασε σπασμούς και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σήμερα Τρίτη (07.04.2026), ωστόσο, τα νέα είναι ενθαρρυντικά. Η 2χρονη παρουσίασε ραγδαία βελτίωση, αποσωληνώθηκε και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, με τους γιατρούς να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκυλί που επιτέθηκε στο παιδί ανήκε στο οικογενειακό περιβάλλον.