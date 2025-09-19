Πειραιάς: Επίθεση σε 81χρονη από δύο άνδρες μέσα σε σχολή οδηγών

Δύο άνδρες επιτέθηκαν και τραυμάτισαν το πρωί της Παρασκευής (19.9.25) μια 81χρονη γυναίκα μέσα σε σχολή οδηγών που διατηρεί στην περιοχή του Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα σημειώθηκαν λίγο πριν τις 09:00 το πρωί όταν η ηλικιωμένη γυναίκα δέχτηκε την βίαιη επίθεση των δύο ανδρών, οι οποίοι την χτύπησαν με κάποιο αντικείμενο στα πόδια και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Οι αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα ακόμα και προσωπικές διαφορές που μπορεί να έχει η 81χρονη με κάποια άτομα από το φιλικό ή το οικογενειακό του περιβάλλον.