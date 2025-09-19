Ελλάδα

Πειραιάς: Επίθεση σε 81χρονη από δύο άνδρες μέσα σε σχολή οδηγών

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα ακόμα και προσωπικές διαφορές που μπορεί να έχει η 81χρονη με κάποια άτομα από το φιλικό ή το οικογενειακό του περιβάλλον
περιπολικο
Βασίλης Παπαδόπουλος / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Δύο άνδρες επιτέθηκαν και τραυμάτισαν το πρωί της Παρασκευής (19.9.25) μια 81χρονη γυναίκα μέσα σε σχολή οδηγών που διατηρεί στην περιοχή του Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα σημειώθηκαν λίγο πριν τις 09:00 το πρωί όταν η ηλικιωμένη γυναίκα δέχτηκε την βίαιη επίθεση των δύο ανδρών, οι οποίοι την χτύπησαν με κάποιο αντικείμενο στα πόδια και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Οι αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα ακόμα και προσωπικές διαφορές που μπορεί να έχει η 81χρονη με κάποια άτομα από το φιλικό ή το οικογενειακό του περιβάλλον.   

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αρκούδα επιτέθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα και σκότωσε 15 πρόβατα στο Αμύνταιο - «Νιώθω σαν να μπήκα στο σπίτι και μου είχαν σκοτώσει την οικογένεια»
«Η ζημιά αυτή ανέρχεται στις 6.000, το κάθε πρόβατο κοστίζει 300 με 400 ευρώ. Τώρα δεν μπορείς να αγοράζει κιόλας με την ευλογιά» λέει στο newsit.gr ο κτηνοτρόφος
Επίθεση αρκούδας σε κτηνοτροφική μονάδα στο Αμύνταιο
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αντίδραση για τη διαρροή της κατάθεσης της αδελφής του και η απώλεια του σκυλιού του
«Η μητέρα παρασύρθηκε από την κόρη της που το περιεχόμενό της είναι απόλυτα ψευδές», ισχυρίστηκε ο δικηγόρος του - «Για να πάρει εξιτήριο οι τοξικολογικές του ήταν καθαρές», αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος
Γιώργος Μαζωνάκης
6
Διαμαρτυρία με πανό υπέρ της Παλαιστίνης από το ΚΚΕ στην Ακρόπολη – «Να σταματήσει η γενοκτονία»
Στα δύο πανό αναγράφεται το σύνθημα στα ελληνικά και στα αγγλικά «Να σταματήσει η γενοκτονία. Καμία συνεργασία με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη»
Διαμαρτυρία του ΚΚΕ στην Ακρόπολη
21
Newsit logo
Newsit logo