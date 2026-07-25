Χανιά: Στο νοσοκομείο 2χρονο παιδί – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα

Αποσωληνώθηκε ένα 2χρονο αγοράκι, το οποίο νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όταν ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα σε κατοικία στην περιοχή του Καβρού, στον Δήμο Αποκορώνου στα Χανιά.

Στην κατοικία στα Χανιά έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάνηψη του παιδιού, που βρέθηκε χωρίς στις αισθήσεις του στην πισίνα, καταφέρνοντας τελικά να το επαναφέρουν στη ζωή.

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Το αγοράκι, Γερμανικής υπηκοότητας μεταφέρθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25.07.2026) στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργος Παπακωνσταντής, ανέφερε πως το παιδί πλέον αναπνέει μόνο του, χωρίς υποστήριξη, με τους γιατρούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών να έχουν πέσει από πάνω του, σύμφωνα με το CRETA24.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.