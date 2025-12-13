Συμβαίνει τώρα:
Πειραιάς: Οδηγός αυτοκινήτου ξυλοκόπησε ντελιβερά για την προτεραιότητα

Ύστερα από αναζητήσεις, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς το αυτοκίνητο του 20χρονου στη συμβολή της Ακτής Μιαούλη με την οδό Σαχτούρη
Ντελιβεράς
Επεισόδιο ανάμεσα σε δύο οδηγούς σημειώθηκε στον Πειραιά το Σάββατο (13.12.2025). Ένας οδηγός αυτοκινήτου γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και τραυμάτισε 47χρονο ντελιβερά.

Το νέο θερμό επεισόδιο σε ελληνικό δρόμο έγινε στην οδό Υψηλάντου στον Πειραιά, ύστερα από τσακωμό μεταξύ ενός 20χρονου οδηγού αυτοκινήτου και ενός 47χρονου ντελιβερά για την προτεραιότητα.

Ο διανομέας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ύστερα από αναζητήσεις, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς το αυτοκίνητο του 20χρονου στην συμβολή της Ακτής Μιαούλη με την οδό Σαχτούρη στον Πειραιά όπου αυτός συνελήφθη για «πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης» και «μη έκδοση ταυτότητας».

Ο 27χρονος συνοδηγός του συνελήφθη, επίσης, για μη έκδοση ταυτότητας.

Οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

