Πειραιάς: Σοβαρός τραυματισμός ηλικιωμένου που παρασύρθηκε από λεωφορείο

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά δύο επιβαίνοντες στο λεωφορείο, ένας 14χρονος και μια 23χρονη
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης (05.03.2026) στον Πειραιά με έναν ηλικιωμένο να παρασύρεται από λεωφορείο.

Ο ηλικιωμένος που παρασύρθηκε από το λεωφορείο στον Πειραιά μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο».

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της Ηρώων Πολυτεχνείου με τη Βασιλέως Γεωργίου και στο σημείο βρίσκεται δύναμη της ΕΛ.ΑΣ για να διερευνήσει τα αίτια. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, από το περιστατικό υπάρχουν και δύο ακόμη τραυματίες, επιβαίνοντες στο λεωφορείο. Πρόκειται για έναν 14χρονο και μια 23χρονη, και οι δύο ελαφρά.

 

Στο σημείο η κίνηση των οχημάτων γίνεται με δυσκολία, καθώς το λεωφορείο δεν θα μετακινηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

