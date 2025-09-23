Ελλάδα

Πειραιάς: Συνελήφθη 40χρονος που «άνοιγε» καταστήματα – Απείλησε υπάλληλο με μαχαίρι

Η μηχανή που χρησιμοποιούσε μάλιστα για να ξεφύγει από το κάθε κατάστημα ήταν κλεμμένη
Στην σύλληψη ενός 40χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται ότι λήστευε και έκανε διάρρηξη σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά οδηγήθηκε πριν λίγες μέρες η αστυνομία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, ληστεία κατ’ εξακολούθηση, παράβαση του νόμου περί όπλων και απείθεια.

Ο 40χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της 12ης Σεπτεμβρίου 2025 στο Ζεφύρι από αστυνομικούς, αφού νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε κάνει ληστεία, με την απειλή μαχαιριού, υπάλληλο καταστήματος στον Πειραιά κλέβοντας ένα χρηματικό ποσό από το μαγαζί.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι η μηχανή που οδηγούσε είχε δηλωθεί κλεμμένη στις 3 Σεπτεμβρίου στο Κερατσίνι.

Η προανακριτική έρευνα έδειξε ότι τους τελευταίους δύο μήνες ο κατηγορούμενος είχε διαπράξει τουλάχιστον 4 περιπτώσεις κλοπών, διαρρήξεων και ληστειών σε καταστήματα, κλέβοντας χρήματα και αντικείμενα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσε κατά την διάρκεια των κλοπών.

