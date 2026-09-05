Τανάγρα: Κομμάτι του κινητήρα του Phantom βρέθηκε έξω από εργοστάσιο όπου έπιασε φωτιά μετά τη συντριβή

«Κομματάκια» φαίνεται να έγινε το Phantom που συνετρίβη κατά την επίδειξη του Athens Flying Week (5/9/2026) στην Τανάγρα και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο των δυο χειριστών του αεροσκάφους.

Κατά τη συντριβή του, το Phantom καρφώθηκε στο έδαφος, κόπηκε στα δύο, ενώ κομμάτια του εκτοξεύτηκαν προς τη δασική περιοχή και τα εργοστάσια στην βιομηχανική ζώνη της Τανάγρας. Ο κινητήρας μάλιστα του αεροσκάφους βρέθηκε πολύ κοντά σε εργοστάσιο που έπιασε φωτιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν από τη συντριβή του αεροσκάφους φαίνεται η στιγμή που αυτό προσκρούει στο έδαφος, με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά η οποία επεκτάθηκε στο δάσος και τα εργοστάσια της περιοχής.

Όλα έγιναν μπροστά στα μάτια των εκατοντάδων ανθρώπων που παρακολουθούσαν ην επίδειξη των αεροσκαφών, ενώ στην Τανάγρα φαίνεται να βρίσκονταν και οι οικογένειες των χειριστών.

Δείτε τη στιγμή της συντριβής:

A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x — Sova🇧🇬 (@sovva1_1) September 5, 2026

WATCH: F-4 Phantom jet crashes during Athens Flying Week at Tanagra Air Base near Athens, Greece pic.twitter.com/ShgC105jVD — Klaxon Wire (@KlaxonWire) September 5, 2026

Οι επιχειρήσεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει πιάσει στη βιομηχανική ζώνη της Τανάγρας συνεχίζονται ασταμάτητα. Από τις πρώτες πληροφορίες δεν φαίνεται να έχουν τραυματιστεί περαιτέρω άτομα, αν και οι έρευνες συνεχίζονται.