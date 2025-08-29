Ελλάδα

Πέντε ορειβάτες από την Καλαμάτα «κατέκτησαν» το Αραράτ – Στην κορυφή του ψηλότερου βουνού της Τουρκίας

Δείτε τα βίντεο προς την κορυφή του Αραράτ που φτάνει στα 5.147 μέτρα
Ορειβάτες στην κορυφή του Αραράτ
Ορειβάτες στην κορυφή του Αραράτ / Photo / Facebook / Alimonos Manolis

Μια ομάδα ορειβατών από την Καλαμάτα, «κατέκτησε» την κορυφή του Αραράτ, του ψηλότερου βουνού της Τουρκίας.

Οι πέντε ορειβάτες, μετά από προετοιμασία μηνών για τη δύσκολη αυτή αποστολή, κατάφεραν να «πατήσουν» την κορυφή του Αραράτ που βρίσκεται στα σύνορα Τουρκίας και Αρμενίας.

Η διαδρομή που ακολούθησαν για να φτάσουν τα 5.147 μέτρα χρειάζεται μεγάλη προετοιμασία και εξοπλισμό, αφού αποτελεί έναν από τους πιο απαιτητικούς ορειβατικούς προορισμούς, καθώς η ανάβαση συνδυάζει μεγάλη υψομετρική διαφορά, χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και περάσματα από παγετώνες.

 

Οι πέντε ορειβάτες από τον Ορειβατικό Σύλλογο Καλαμάτας (Μανώλης Αλοίμονος, Γιώργος Λουμάκης, Λουκία Falkova, Βασίλης Τριαντάφυλλος και Παναγιώτης Κρόμπας) πραγματοποίησαν μία δύσκολη αποστολή, κατακτώντας τα 5.147 μέτρα της κορυφής του όρους Αραράτ, το οποίο βρίσκεται στα σύνορα Τουρκίας – Αρμενίας και συνδέεται με τον θρύλο της Κιβωτού του Νώε.

 

 

Μετά από την πολυήμερη διαδρομή τους, οι ορειβάτες, ύψωσαν τη σημαία της Καλαμάτας στα 5.147 μέτρα!

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
