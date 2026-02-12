Περιστέρι: «Μου έκλεψε τον Λόκι και έσκισε και τις αφίσες του για να μην τον εντοπίσουμε», λέει η γυναίκα που της άρπαξαν τον σκύλο

«Μας άρπαξε το σκύλο έφυγε και κρύφτηκε πίσω από θάμνους και αυτοκίνητα για να μην την δούμε» λέει μιλώντας στο newsit.gr η κηδεμόνας του 7χρονου Λόκι που άρπαξαν κάτω από το σπίτι της οικογένειας του στο Περιστέρι.

Μετά από 12 μέρες και ακόμα δεν έχουν εντοπίσει τον Λόκι τους που όπως λέει ο κηδεμόνας του έχει μεγαλώσει με τα δυο παιδιά της οικογένειας και δεν ξέρουν που βρίσκεται. Μια ημέρα γιορτής και χαράς ήταν η αρχή μιας περιπέτειας για την οικογένεια της Αντωνίας από το Περιστέρι.

«Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου είχαμε στο σπίτι το πάρτι γενεθλίων της κόρης μου. Γύρω στις 11 το βράδυ ο άντρας μου άνοιξε την πόρτα για να πετάξει τα σκουπίδια. Εκείνη την ώρα έσκαγαν και μπαλόνια από τα παιδιά και ο σκύλος μας, ο Λόκι, βγήκε έξω χωρίς να το αντιληφθούμε. Μέσα σε λίγα λεπτά καταλάβαμε ότι είχε φύγει και αρχίσαμε να τον ψάχνουμε παντού, μέσα και έξω από το σπίτι. Βγήκαμε πολλοί άνθρωποι στη γειτονιά, πεζοί και με μηχανάκια, φωνάζοντας το όνομά του», περιγράφει για το περιστατικό ο κηδεμόνας του σκύλου.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που σας παρουσιάζει το newsit.gr φαίνεται η γυναίκα να διασχίζει τον δρόμο και να κοιτάει στο απέναντι πεζοδρόμιο τον Λόκι. Μάλιστα, κάμερα από κατάστημα της περιοχής έχει καταγράψει την δράστιδα να κρύβεται πίσω από αυτοκίνητα και από θάμνους γιατί άκουγε ότι φώναζαν τον Λόκι. Μάλιστα σε ακόμη ένα βίντεο από κάμερα της περιοχής η φαίνεται να έχει αρπάξει τον Λόκι και να τον σέρνει από το λουρί του και να συνεχίζει την πορεία της αμέριμνη.

«Σκίζει τις αφίσες για να μην τον βρούμε»

«Κάθε μέρα ψάχνουμε για να βρούμε τον Λόκι και κολλάμε αφίσες γιατί πηγαίνει και τις σκίζει για να μην το βρούμε. Το σκυλί μου είναι τσιπαρισμένο και φορούσε περιλαίμιο. Ήταν καθαρό, περιποιημένο και πρόσφατα κουρεμένο, άρα δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί αδέσποτο. Ακόμη κι αν κάποιος το έβρισκε, είχε υποχρέωση να το δηλώσει. Μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει γίνει. Έχουμε κολλήσει αφίσες σε όλη τη γειτονιά, όμως πολλές σκίζονται. Μάλιστα κάποιοι μας έλεγαν ότι “μάθαμε πως το βρήκατε”, κάτι που δεν ισχύει. Αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι κάποιος προσπαθεί να εμποδίσει την αναζήτηση», αναφέρει η κηδεμόνας του στο newsit.gr.