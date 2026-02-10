Πέθανε η μουσικός της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Angharad Griffith

Η διακεκριμένη μουσικός Αγχάραντ Γκρήφυδ (Angharad Griffith), μόνιμο μέλος της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για πάνω από 25 χρόνια, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, έπειτα

από σύντομη ασθένεια.

Η μουσικός Angharad Griffith, γεννημένη στην Ουαλία, ξεκίνησε τσέλο στο Μόναχο, ενώ συνέχισε σπουδές στο Διεθνές Κέντρο Τσέλου της Σκοτίας και στη Βασιλική Ακαδημία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το 1983 ζούσε στην Ελλάδα, όπου και πήρε το δίπλωμά της με άριστα παμψηφεί και διάκριση από τον Ελευθέριο Παπασταύρου.

Το 2000 η Αγχάραντ Γκρήφυδ έγινε μέλος της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Επιπλέον, συμμετείχε σε σύνολα μουσικής δωματίου, ενώ έδινε συναυλίες συστηματικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

«Η Διοίκηση και το προσωπικό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής εκφράζουν τη βαθιά συγκίνηση και την οδύνη τους και υποβάλλουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΣ.